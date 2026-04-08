SUA și Iranul au convenit o încetare a focului timp de două săptămâni. Trump: „Au fost atinse și depășite deja toate obiectivele militare”.

Trump anunță un armistițiu de două săptămâni cu Iranul dacă Teheranul redeschide „complet” strâmtoarea Ormuz. SUA au „atins și depășit deja toate obiectivele militare”.

Trump anunță un armistițiu de două săptămâni cu Iranul: SUA au „atins și depășit deja toate obiectivele militare”.| Foto: DepositPhotos.com

Președintele american Donald Trump a declarat marți că este de acord să suspende bombardamentele împotriva Iranului timp de două săptămâni.

Liderul de la Casa Albă a anunțat că este pregătit pentru o încetare a focului dacă Teheranul redeschide „complet” strâmtoarea Ormuz, de o importanță vitală, notează AFP, citată de Agerpres.ro

„În urma discuțiilor cu premierul Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir, din Pakistan, în cursul cărora mi-au cerut să suspend intervenția militară prevăzută în această seară împotriva Iranului și cu condiția ca Republica Islamică Iran să accepte deschiderea completă, imediată și sigură a strâmtorii Ormuz, accept să suspend bombardamentele și atacurile împotriva Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social, cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului său.

Liderul republican amenințase mai devreme în cursul zilei că va eradica „o întreagă civilizație” dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz.

Cel mai recent ultimatum dintr-o serie de ultimatumuri lansate de Donald Trump Iranului și respinse în mod repetat, i-a dat Teheranului termen până la ora 20:00, ora Washingtonului (miezul nopții GMT), pentru a redeschide pasajul maritim strategic, prin care înainte de război trecea 20% din petrolul mondial.

„Va fi un armistițiu reciproc!”, a adăugat Trump, potrivit căruia Statele Unite „și-au atins și depășit deja toate obiectivele militare” de la lansarea atacurilor americano-israeliene pe 28 februarie.

De asemenea, el a raportat discuții „foarte avansate” în vederea unui acord de pace „pe termen lung” cu Iranul, care a prezentat „o propunere în 10 puncte” ce „constituie o bază viabilă pentru negocieri”.

