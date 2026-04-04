Deblocare în strâmtoarea Ormuz. Iranul permite trecerea navelor care transportă bunuri esențiale.

Iranul a autorizat trecerea vaselor cu bunuri esențiale către porturile sale prin strâmtoarea Ormuz, potrivit unei scrisori citate de agenția de presă iraniană Tasnim, transmite sâmbătă, 4 aprilie 2026, agenția de presă DPA, citată de

Scrisoarea indică faptul că navele care se îndreaptă spre porturile iraniene, inclusiv cele aflate în prezent în Golful Oman, trebuie să se coordoneze cu autoritățile și să respecte protocoalele stabilite pentru tranzitarea strâmtorii, a menționat Tasnim.

Pe de altă parte, două dintre cele 15 nave cu proprietari turci și care așteaptă la intrarea în strâmtoarea Ormuz au primit până acum permisiunea de a o tranzita, a spus ministerul turc la transporturilor Abdülkadir Uraloglu pentru postul CNN Turk.

El a precizat că patru nave au optat pentru rămânerea pe loc. De asemenea, sunt în desfășurare discuții cu autoritățile abilitate pentru a se permite celorlalte nouă nave să tranziteze strâmtoarea.

