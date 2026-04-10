Donald Trump avertizează Iranul să nu taxeze navele pentru trecerea prin strâmtoarea Ormuz: „Nu așa ne-am înțeles”

Președintele american Donald Trump a avertizat joi Iranul împotriva perceperii de taxe pentru navele care vor să tranziteze strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă crucială controlată de Teheran, care a blocat-o în ultimele săptămâni, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro.

Taxe pentru tranzitarea strâmtorii Ormuz

Într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, Trump spune că a primit „informații conform cărora Iranul percepe taxe petrolierelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz”. „Au interesul să nu o facă, iar dacă o fac, mai bine să se oprească acum!”, a adăugat Trump, în a doua zi a fragilului armistițiu dintre Statele Unite și Iran.

Într-un al doilea mesaj, câteva minute mai târziu, Trump a adăugat: „Foarte curând, veți vedea petrolul începând să curgă liber, cu sau fără ajutorul Iranului”, înainte de a comenta, într-un al treilea mesaj mai târziu în aceeași seară: „Iranul face o treabă foarte proastă, unii ar spune scandaloasă, cu petrolul pe care îl lasă să treacă prin strâmtoarea Ormuz”.

„Nu acesta este acordul pe care îl avem!”, a subliniat președintele american.

Înainte de război, prin strâmtoarea Ormuz treceau o cincime din transporturile globale de petrol și gaz; joi, traficul era cu mult sub 10% din volumul normal, navele circulând atât printre mine, cât și prin birocrație, fiecare navă necesitând aprobarea Iranului, notează Reuters.

