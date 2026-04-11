O rețea de conturi false pe X, reorientată pentru a influența alegerile din Ungaria în favoarea lui Orban

Alegerile parlamentare cruciale pentru viitorul Ungariei se vor desfășura duminică, 12 aprilie.

O rețea operată din străinătate și mobilizată anul trecut pentru a influența alegerile din Olanda s-a reorientat pentru a susține conținut în favoarea premierului maghiar Viktor Orban pe platforma X înaintea scrutinului parlamentar din Ungaria, a denunțat sâmbătă ONG-ul Alliance4Europe, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Această rețea, formată din câteva sute de conturi false „gestionate în principal din Nigeria și alte țări vest-africane și asiatice, a fost reorientată sistematic în timpul alegerilor din Europa pentru a amplifica artificial conținut de extremă dreapta, pro-rus și anti-sistem”, a semnalat ONG-ul, activ în lupta împotriva dezinformării, într-un comunicat de presă.

„Identificată pentru prima dată în timpul alegerilor parlamentare olandeze din octombrie 2025, ea a fost observată ulterior acționând prin folosirea aceluiași modus operandi înainte de alegerile din Ungaria din aprilie 2026”, a adăugat Alliance4Europe.

Acțiuni coordonate pe X: vizibilitate mai mare pentru Viktor Orban și propagarea narativelor rusești

Conform organizației non-guvernamentale, aceste conturi acționează într-un mod automatizat și coordonat pentru a manipula algoritmii platformei X și a oferi o vizibilitate mai mare conturilor pro-Orban și pro-ruse în limba maghiară, urmărindu-le sistematic și distribuind masiv conținutul lor.

Campania electorală din Ungaria a fost marcată de acuzații de interferență din partea Moscovei, experții invocând dovezi ale eforturilor continue ale Rusiei de a-l sprijini pe Viktor Orban.

Prim-ministrul maghiar, la putere din 2010, candidează pentru un al cincilea mandat în alegerile parlamentare programate pentru duminică. Rivalul său conservator și pro-european, Peter Magyar, are un avans semnificativ în sondajele de opinie independente.

