Interceptări incendiare din convorbirea ministrului maghiar de Externe, Peter Szijjártó cu Serghei Lavrov: „Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”

Noi înregistrări ale discuției dintre miniștrii de externe ai Ungariei și Rusiei au ajuns în presă: „Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră” îi transmite Szijjártó lui Lavrov, sugerând că este dispus să promoveze interesele Moscovei în UE.

Dezvăluirile vin în contextul în care oficiali maghiari sunt suspectați că ar fi transmis informații despre discuțiile desfășurate la nivelul liderilor UE Moscovei.

Discuțiile dintre Szijjártó și Lavrov au avut loc în vara lui 2024 și vizau ridicarea sancțiunilor împotriva surorii oligarhului Alișer Usmanov, potrivit informațiilor date publicității de Vsquare.org

La solicitarea lui Lavrov, ministrul ungar de Externe a declarat că Ungaria, împreună cu Slovacia, pregătesc deja o propunere în acest sens. Ulterior, sora olgaruhului rus, Gulbakhor Ismailova, a fost eliminată de pe listele de sancțiuni ale UE.

Înainte de încheierea convorbirii, ministrul ungar Peter Szijjártó s-a referit la noul sediu al Gazprom, pe care îl vizitase în Rusia, și a completat: „Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”.

Anterior, publicația americană The Washington Post a scris, citând mai mulți oficiali de securitate europeni, că Szijjarto a vorbit de mai multe ori cu Lavrov în timpul pauzelor reuniunilor UE pentru a-i transmite informații despre discuțiile purtate acolo.

