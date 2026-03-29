Mobilizare susținută în Ungaria: 500.000 de euro strânși pentru un fost ofițer. Bence Szabó a dezvăluit tentativele regimului Orban de a spiona opoziția.

Ungaria se mobilizează în sprijinul fostului ofițer de poliție Bence Szabó, care a dezvăluit încercările regimului Orban de spionare a partidului de opoziție Tisza.

Solidaritate publică masivă în Ungaria în cadrul campaniei de strângere de fonduri pentru Bence Szabo: 500.000 de euro într-o jumătate de zi, notează dailynewshungary.com

„Într-un sistem ideal, nu aș sta aici. Dar dacă stau, înseamnă că acest sistem este departe de a fi ideal”, spune fostul ofițer de poliție Bence Szabo.

Szabó este anchetat după ce a expus mecanismul prin care serviciul secret ungar, Oficiul pentru Protecția Constituției, ar fi încercat să compromită sistemul informatic al Partidului de opoziție Tisza.

Autoritățile au efectuat o percheziție la domiciliul acestuia, iar ulterior Szabo și-a pierdut locul de muncă.

Ca răspuns la turnura bruscă a evenimentelor, fratele lui Szabó a lansat strângerea de fonduri online, apelând la sprijinul publicului în ceea ce a descris ca fiind o perioadă vulnerabilă. Fondurile sunt destinate să acopere cheltuielile juridice în creștere și să înlocuiască veniturile pierdute în urma încetării contractului de muncă, menționează sursa citată.

Operațiuni de tip intelligence care vizau Partidul Tisza

Szabó a făcut publică tentativa de infiltrare în sistemele IT ale Partidului Tisza: ancheta realizată a descris o tentativă de infiltrare asemănătoare unor operațiuni de tip intelligence care vizau opoziția. În timpul acestei tentative, o persoană care folosea pseudonimul „Henry” ar fi abordat specialiști IT apropiați de partid, încercând să-i convingă să creeze acces secret la sistemele interne. Tentativa a eșuat în cele din urmă.

Într-un interviu acordat publicației Partizán, fostul ofițer a vorbit despre presiunile la care susține că a fost supus, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Szabo a menționat rolul ministrului de Interne, Sándor Pintér, sugerând că reacția rapidă a autorităților a fost expresia unui mesaj de intimidare transmis întregului sistem.

Anul trecut, opoziția din Ungaria reclama atacurile informatice constante.

Guvernul Orban denunță pentru spionaj un jurnalist, după ce un serviciu secret străin a interceptat telefonul ministrului Szijjarto

Recent, Guvernul premierului conservator ungar Viktor Orban a depus plângere penală pentru spionaj împotriva unui jurnalist suspectat că ar fi oferit unui serviciu secret străin numărul de telefon al ministrului ungar de externe Peter Szijjarto, acestuia fiindu-i astfel interceptate convorbiri, inclusiv unele cu omologul său rus Serghei Lavrov, relatau joi agențiile MTI și EFE, citate de Agerpres.ro

Jurnalistul acuzat, Szabolcs Panyi, specializat în securitate națională și informații, a publicat mai multe investigații prin care urmărește să dovedească influența Rusiei în Ungaria și relația dintre Moscova și ministrul ungar de externe Peter Szijjarto

Cel mai recent dintre articolele scrise de acest ziarist se referă la o convorbire telefonică din anul 2020 în care Szijjarto i-a cerut omologului său rus Serghei Lavrov sprijin pentru un aliat politic în Slovacia.

Plângerea guvernului ungar are la bază scurgerea unei înregistrări secrete, difuzată săptămâna aceasta în presa pro-Orban, în care Szabolcs Panyi este auzit vorbind cu o sursă neidentificată despre verificarea unui număr de telefon atribuit lui Szijjarto, în cadrul unei anchete jurnalistice privind contactele sale cu Lavrov.

Jurnalistul neagă acuzațiile, iar una dintre instituțiile media pentru care lucrează, VSquare, acuză guvernul că recurge la „tactici autoritare” pentru a-l discredita.

Și publicația americană The Washington Post a scris, citând mai mulți oficiali de securitate europeni, că Szijjarto a vorbit de mai multe ori cu Lavrov în timpul pauzelor reuniunilor UE pentru a-i transmite informații despre discuțiile purtate acolo.

