Orban, mesaj slugarnic către Putin: „Un șoarece ajută un leu. Sunt pregătit să ajut imediat”.

Noi informații apărute în presă prezintă modul în care premierul ungar Viktor Orban s-a oferit să ajute Moscova.

Datele apărute dinamitează scena politică din Ungaria, în pragul alegerilor programate în 12 aprilie.

Premierul ungar Viktor Orban și-a manifestat anul trecut disponibilitatea de a-l ajuta pe președintele rus Vladimir Putin în orice fel, cum ar fi găzduirea unui summit la Budapesta pentru soluționarea negociată a războiului din Ucraina, potrivit unui transcript al unei convorbiri telefonice între cei doi lideri la care face referire marți Bloomberg, relatează Reuters, potrivit Agerpres.ro

Conversația dintre Orban și Putin s-a desfășurat după ce președintele american Donald Trump anunțase organizarea la Budapesta a unui al doilea summit cu Putin, după cel din Alaska, summit care în cele din urmă nu a mai avut loc.

În convorbire Orban îl descrie pe Putin drept un prieten, amintind că legăturile lor strânse s-au format după o întâlnire din 2009 la Sankt Petersburg.

„Dar ieri, prietenia noastră a ajuns la un nivel atât de înalt încât pot ajuta în orice fel, există o poveste în cărțile noastre ilustrate din Ungaria în care un șoarece ajută un leu”, îi spune el lui Putin, conform transcriptului.

„Sunt pregătit să ajut imediat (...) În orice chestiune în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziția dumneavoastră”, mai afirmă Orban.

Putin îi răspunde că prețuiește mult relațiile lor și spune că Ungaria ar fi ceea ce a descris drept „probabil singura țară europeană care este un loc acceptabil” pentru o posibilă întâlnire cu Trump. Președintele rus îi mai spune premierului ungar că apreciază foarte mult poziția sa „independentă și flexibilă” în conflictul din Ucraina.

Aceasta este a doua scurgere în presă a unei convorbiri a unui înalt oficial ungar, după ce luna trecută a apărut o astfel de discuție din anul 2000 între ministrul ungar de externe Peter Szijjarto și omologul său rus Serghei Lavrov. Guvernul lui Orban a depus plângere penală pentru spionaj împotriva unui jurnalist suspectat că ar fi oferit unui serviciu secret străin numărul de telefon al ministrului Szijjarto, acestuia fiindu-i astfel interceptate convorbiri. Nu a fost precizat din ce țară ar fi acel serviciu secret, dar Szijjarto a făcut aluzie la Ucraina.

Alegeri decisive în Ungaria

Aceste scurgeri apar înaintea alegerilor legislative care au loc duminică în Ungaria, la care se confruntă conservatorul eurosceptic Viktor Orban și un fost aliat al său devenit între timp opozant, Peter Magyar, care se prezintă tot ca politician conservator, dar orientat spre Bruxelles.

Venit marți la Budapesta să-l susțină pe Orban, vicepreședintele american JD Vance a declarat că dorește prin această vizită să transmită un semnal birocraților de la Bruxelles și a criticat ingerințele și dezinformările Uniunii Europene.

„Doresc cu adevărat să transmit un semnal către toată lumea, în special către birocrații de la Bruxelles, care au făcut tot ce au putut pentru a ține poporul ungar sub presiune pentru că nu le place liderul care, el, chiar s-a ridicat pentru a apăra poporul Ungariei”, a remarcat Vance la o conferință de presă comună cu Orban.

