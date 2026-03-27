UE îi taie lui Orban împrumutul de 16 miliarde de euro: nu îl consideră partener loial

UE blochează împrumutul de 16 miliarde de euro acordat Ungariei pentru reînarmare din cauza veto-ului său asupra unui împrumut pentru Ucraina.

Uniunea Europeană îi taie lui Orban împrumutul de 16 miliarde de euro pentru reînarmare| Foto: DepositPhotos.com

Uniunea Europeană a înghețat alocarea a 16 miliarde de euro în împrumuturi pentru reînarmare către Ungaria în cadrul programului SAFE, notează Newsweek.ro

Astfel, Ungaria este singura din cele 19 țări rămasă în afara programului SAFE.

Motivul este blocarea de către Ungaria a unui împrumut de 90 de miliarde de euro către Ucraina. Comisia Europeană a aprobat recent planuri de apărare în cadrul acestui program pentru Franța și Republica Cehă.

Doar planul Ungariei rămâne neaprobat dintre cele 19 țări care și-au exprimat interesul de a adera la mecanismul SAFE, a declarat un diplomat al UE publicației poloneze RMF24.

„Este dificil pentru Comisia Europeană să aprobe miliarde de euro pentru Viktor Orbán atunci când acesta încalcă principiul cooperării loiale și blochează fonduri pentru o țară aflată în război cu Rusia”, a explicat diplomatul anonim, potrivit sursei citate.

Publicația a menționat că Budapesta este foarte interesată să primească fonduri pentru reînarmare în cadrul programului SAFE, solicitând cu peste un miliard de euro mai mult decât oferă Bruxelles. Suma estimată propusă Ungariei de către Uniunea Europeană este de 16,2 miliarde de euro. Săptămâna trecută, premierul maghiar Viktor Orbán declara că nu va aproba nicio decizie favorabilă Ucrainei până când Kievul nu va relua furnizarea de petrol rusesc prin conducta Drujba.

România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE.

Regulamentul SAFE a fost adoptat în mai 2025, ca parte a Strategiei „Pregătire 2030”, un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare. Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: