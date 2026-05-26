Florești Fest 2026 începe vineri, 29 mai. Vezi programul pe zile.

Au mai rămas câteva zile până la startul Florești Fest 2026, sărbătoarea celei mai mari comune din România, care va avea loc între 29 mai și 1 iunie.

Primăria celei mai mari comune din România a publicat programul pentru Florești Fest 2026, marți, 26 mai 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Florești Fest începe vineri, 29 mai, cu muzică faină, energie și emoție.

Program Florești Fest 2026

Florești Fest 2026 pentru fiecare!

Program scena principală:

29 mai: programul începe la ora 17.00. Vor urca pe scenă DJ DJ Dani, Voltaj Academy și DJ Raul on sax, iar capii de afiș vor fi AMI și Guess Who.

30 mai: programul începe la ora 17.00. Vor urca pe scenă DJ DJ Dani, The Beat Music School, DJ Raul on sax, iar capii de afiș vor fi Puya și Oscar.

31 mai: programul începe la ora 17.00. Vor urca pe scenă DJ DJ Dani, Rock Academii, iar capii de afiș vor fi Irina Rimes și Eva Timush . De asemenea va fi și un spectacol de artificii.

. De asemenea va fi și un 1 iunie: programul începe la 10.30, cu Zurli Show. De la ora 15.00, urcă pe scenă Ansamblui Folcloric Cununa Someșană Florești, De la ora 19.30 va fi Candyland, mega show-ul mascotelor by Kid Candy, iar la final urcă pe scenă Nouă Unșpe (911).

Primăria Florești a anunțat programul pentru „Parcul Comunității”, „Hambarul cu Idei” și „Amfiteatrul Cooltural”

Program „Parcul Comunității”, la Florești Fest 2026

Program „Hambarul cu Idei”, la Florești Fest 2026

Program „Amfiteatrul Cooltural”, la Florești Fest 2026

„Patru zile dedicate comunității noastre: concerte, spectacole, jocuri și activități, ateliere, bunătăți și surprize pentru toată comunitatea. Florești, ești gata? Facem fain! Aici, acasă în Florești!”, a anunțat Primăria.

