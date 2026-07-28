Rezultate Titularizare 2026: Două note de 10 în Cluj. Peste 59% dintre candidați au luat note peste 7.

Potrivit rezultatelor inițiale la examenul de Titularizare 2026, publicate marți, județul Cluj se plasează pe locul secund la nivel național cu un procent de 59,65% al notelor peste 7 obținute de către candidații care au susținut proba scrisă. Doi candidați din Cluj au obținut nota 10.

Rezultate Titularizare 2026: Două note de 10 în Cluj. Peste 59% dintre candidați au luat note peste 7.|Foto: DepositPhotos.com

Peste jumătate dintre candidații la Titularizare au reușit să obțină note peste 7, respectiv 51,04%, rată care marchează o creștere de aproape 8% față de anul trecut - 43,52%, potrivit rezultatelor inițiale publicate marți de Ministerul Educației.

În județul Cluj, procentul de 59,65% al notelor peste 7 (șapte) obținute de către candidații care au susținut proba scrisă la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar situează județul pe al doilea loc în clasamentul național.

Rezultate Titularizare 2026: Două note de 10 în Cluj. Peste 59% dintre candidați au luat note peste 7.

În județul Cluj, doi candidați au obținut nota 10 (0,12%), la disciplinele biologie și învăţământ preşcolar, educatoare, linia română.

„În această vară am reușit performanța de a ne menține pe primele locuri în clasamentele naționale, fie că vorbim despre examenele elevilor sau ale profesorilor clujeni, fapt care ne onorează și ne responsabilizează, în egală măsură”, a declarat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj, Marinela Marc.

Distribuția notelor în județul Cluj:

*502 candidați (29,44%) au obținut note cuprinse între 5,00-6,99,

*1.017 de candidați (59,65%) au obținut note peste 7,00.

Dolj este județul cu cea mai mare pondere a candidaților care au obținut note între 7 și 9,99 (60,1%), urmat de Cluj (59,5%) și Brașov (55,7%). La polul opus se află Tulcea (32,9%) și Călărași (27,4%)

Sursa: edu.ro

Totodată, în județul Cluj au fost 186 de candidați care au obținut note între 1,01 – 4,99 și 502 candidați cu note cuprinse între 5 – 6,99.

Astfel, un număr de 688 de candidați au luat note sub 7 (șapte), în timp ce 1.017 candidați au obținut note cuprinse între 7 – 10.

Sursa: edu.ro

La proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice și catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 21 iulie 2026, în 6 centre de examen organizate în județul Cluj, s-au prezentat 1.758 de candidaţi, reprezentând 86,77%, dintre cei 2026 candidați cu drept de participare la această probă scrisă.

În județul Cluj s-au înscris un număr de 2.099 de candidați, dintre care 451 de candidați sunt din promoția curentă.

Depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

Contestațiile se depun în scris la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj sau se transmit prin poștă electronică (scanat) la adresa de e-mail: contact@isjcj.ro , astăzi, 28 iulie 2026, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 29 iulie 2026, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se vor afișa la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj și pe site-ul dedicat, în data de 4 august 2026.

Pentru angajarea pe durată nedeterminată (titularizare) candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7.00 (șapte), iar pentru angajarea pe durată determinată (suplinire), minimum nota 5.00 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturi, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în perioada 5-6 august 2026.

Toate informațiile, precum și calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, sunt disponibile și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

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Foto: DepositPhotos.com

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