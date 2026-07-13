Clujul, printre județele cu cele mai bune rezultate la Evaluarea Națională. Diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale!

Rezultatele Evaluării Naționale 2026 evidențiază discrepanțe majore între județele României.

Rezultatele Evaluării Naționale 2026 evidențiază discrepanțe majore între județele României. | Foto: Imagine generată cu ajutorul AI

O analiză realizată de Organizația Salvați Copiii arată că doar 64,91% dintre copiii care au început școala în urmă cu nouă ani au obținut medii peste 5, iar Clujul se numără printre județele cu cele mai bune rezultate.

Organizația avertizează însă că inegalitățile dintre județe sunt tot mai accentuate și solicită măsuri urgente pentru reducerea abandonului școlar și creșterea accesului la o educație de calitate.

Organizația Salvați Copiii România a publicat o analiză a rezultatelor finale ale Evaluării Naționale 2026, care urmărește parcursul elevilor încă din clasa pregătitoare. Concluziile arată că, din cei 174.567 de copii înscriși în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018, doar 113.316 au reușit să obțină o medie de cel puțin 5 la examenul susținut la finalul clasei a VIII-a. Cu alte cuvinte, doar 64,91% din întreaga generație a promovat examenul.

Clujul, în topul județelor cu cele mai bune rezultate

Analiza plasează județul Cluj printre cele mai performante din țară. Raportat la numărul elevilor care au început școala în urmă cu nouă ani, 77,38% au obținut medii peste 5 la Evaluarea Națională.

Singurul rezultat mai bun a fost înregistrat în municipiul București, unde procentul ajunge la 84,06%.

La polul opus se află județele Călărași (43,06%), Teleorman (50,73%) și Caraș-Severin (51,14%). Diferența dintre București și Călărași depășește 40 de puncte procentuale, aspect pe care Salvați Copiii îl consideră dovada unor inegalități structurale în sistemul de educație.

Analiza Salvați Copiii evidențiază diferențe de peste 40 de puncte procentuale între județele cu cele mai bune și cele mai slabe rezultate la Evaluarea Națională. | Foto: Salvați Copiii România

Peste 15% dintre copiii care au început școala nu au mai ajuns la examen

Potrivit analizei, actuala generație a început ciclul primar cu 174.567 de elevi. Până la începutul clasei a VIII-a, aproape 4% dintre aceștia nu se mai regăseau în sistem, diferența fiind explicată prin abandon școlar și migrație.

Ulterior, între începutul clasei a VIII-a și înscrierea la Evaluarea Națională s-a înregistrat o nouă scădere, de aproape 20.000 de elevi, reprezentând 11,14% din generație. În această categorie sunt incluși elevii care nu au absolvit clasa a VIII-a, cei cu cerințe educaționale speciale care nu au fost înscriși la examen și alte situații particulare.

În total, peste 15% dintre copiii care au început școala în urmă cu nouă ani nu au mai ajuns să susțină Evaluarea Națională.

Cele mai mari pierderi în clasa a VIII-a au fost înregistrate în județele Călărași (22,57%), Giurgiu (21,02%) și Brăila (17,9%).

Mai puțin de jumătate dintre elevi au obținut medii peste 7

Un alt semnal de alarmă tras de Salvați Copiii este legat de performanțele elevilor care au susținut examenul.

Doar 48,47% dintre candidații prezenți la toate probele au obținut medii peste 7, procent care, potrivit organizației, ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sistemului de învățământ de a asigura tuturor copiilor acces la o educație relevantă și de calitate.

Predarea simultană, una dintre problemele semnalate

Raportul evidențiază și efectele predării simultane, în special în mediul rural.

Potrivit datelor analizate, 3,55% dintre elevii actualei promoții au parcurs clasa a VIII-a în regim de predare simultană, față de doar 0,64% în cazul generației anterioare.

„Rezultatele de anul acesta confirmă că problemele sistemului de învățământ nu se limitează la performanța de la examen, ci țin de parcursul întreg al unei generații și de inegalitățile dintre județe”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Mai puțin de două treimi dintre elevii care au început școala în urmă cu nouă ani au obținut media peste 5 la Evaluarea Națională 2026, potrivit unei analize Salvați Copiii România. | Foto: Salvați Copiii România

Ce măsuri propune Salvați Copiii

Organizația solicită Ministerului Educației un pachet de măsuri pentru reducerea abandonului școlar și a decalajelor dintre județe. Printre acestea se numără:

creșterea finanțării educației și sprijin suplimentar pentru școlile din comunitățile vulnerabile;

extinderea accesului la educație timpurie;

introducerea unui sistem de avertizare timpurie pentru identificarea elevilor cu risc de abandon;

extinderea programelor „Școala după Școală” și „A Doua Șansă”, împreună cu asigurarea unei mese calde;

reducerea predării simultane și organizarea separată a claselor a VIII-a;

atragerea și menținerea profesorilor în zonele defavorizate prin stimulente și programe de mentorat;

monitorizarea anuală a decalajelor teritoriale din educație.

Potrivit Salvați Copiii, fără intervenții consistente, diferențele dintre județe vor continua să se adâncească, iar accesul copiilor la o educație de calitate va depinde în continuare de zona în care s-au născut.

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