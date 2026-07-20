Titularizare 2026, la Cluj: Peste 1.460 de posturi sunt scoase la concurs. 2.099 de candidați înscriși pentru susținerea probei scrise.

În județul Cluj, 1.469 de posturi au fost scoase la concurs, însă doar 144 sunt pentru angajare în învățământ pe durată nederminată. Pentru susținerea examenului de Titularizare 2026 la Cluj s-au înscris 2.099 de candidați.

Titularizare 2026, la Cluj: Peste 1.460 de posturi sunt scoase la concurs. 2.099 de candidați înscriși pentru susținerea probei scrise.| Foto: DepositPhotos.com

Marți, 21 iulie, se va desfășura proba scrisă din cadrul examenului național de Titularizare, sesiunea 2026.

În județul Cluj, proba scrisă se organizează pentru 65 de discipline, în 6 centre de concurs.

Titularizare 2026, la Cluj: Peste 1.460 de posturi sunt scoase la concurs. 2.099 de candidați înscriși pentru susținerea probei scrise.

Potrivit datelor publicate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj, numărul posturilor scoase la concursul național de ocupare a posturilor și catedrelor vacante sau rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar, în sesiunea 2026, este de 1.469, dintre care 144 de posturi sunt pentru angajare în învățământ pe durată nederminată.

Pentru susținerea probei scrise, în județul Cluj, s-au înscris 2.099 de candidați, dintre care 451 de candidați sunt din promoția curentă.

Disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși:

*învățământ preșcolar în limba română - 368 candidați,

*învățământ primar în limba română - 330 candidați,

*psihopedagogie/consiliere psihopedagogică - 168 candidați,

*limba și literatura engleză/franceză/germană/italiană - 145 candidați,

*educație fizică și sport - 144 candidați,

*limba și literatura română - 111 candidați.

În județul Cluj, proba scrisă se organizează pentru 65 de discipline, în 6 centre de concurs, după cum urmează:

*Centrul de concurs nr.1 – Şcoala gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

*Centrul de concurs nr.2 – Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca

*Centru de concurs nr.3 – Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca

*Centrul de concurs nr.4 – Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj-Napoca

*Centrul de concurs nr.5 – Școala gimnazială „Al. Vaida Voevod” Cluj-Napoca

*Centrul de concurs nr.6 – Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca.

Toate informațiile, precum și calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, sunt disponibile și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Pentru angajarea pe durată nedeterminată (titularizare) candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7,00 (șapte), iar pentru angajarea pe durată determinată (suplinire), minimum nota 5,00 (cinci).

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Foto: DepositPhotos.com

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