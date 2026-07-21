Rezultate Definitivat 2026: Rată de promovare de 78% în Cluj și două medii de 10

Rata de promovare în județul Cluj la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ este de 78%, iar doi candidați au obținut media 10.

Rezultate Definitivat 2026: Rată de promovare de 78% în Cluj și două medii de 10|Foto: Pixabay.com

Potrivit rezultatelor inițiale la Definitivat 2026, publicate marți, județul Cluj a înregistrat o rată de promovare de 78%.

Astfel, din cei 368 de profesori din Cluj care au promovat examenul, doi candidați au obținut media 10.

Rezultate Definitivat 2026: Rată de promovare de 78% în Cluj și două medii de 10

La examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2026, desfășurat în data de 14 iulie 2026, în județul Cluj au fost prezenți 478 de candidați, dintre cei 486 de candidați cu drept de participare la proba scrisă.

8 candidați au absentat, iar 6 candidați s-au retras, conform metodologiei de concurs, care permite acest lucru. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj, nu s-au înregistrat situații de fraudă sau tentativă de fraudă.

În această sesiune a examenului de definitivare în învățământ au fost declarați promovați înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații 368 de candidați, care au obținut medii între 8,00 și 10.

Sursa: edu.ro

În județul Cluj, rata de promovare a examenului național de definitivare în învățământ (înainte de contestații) este de 78%.

Sursa: edu.ro

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8.00, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

În județul Cluj, doi candidați au obținuta nota 10 la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2026, iar doi candidați au obținut media 10 (0.42 %) la examenului național de definitivare în învățământ, în această sesiune.

142 de candidați au obținut medii cuprinse între 9-9,99 (30.08 %) și un număr de 224 de candidați au obținut medii cuprinse între 8-8,99 (47.46 %).

Cluj, distribuția notelor inițiale:

*Nr. Candidați cu note între 1 – 4,99 – 17 (3,60%)

*Nr. Candidați cu note între 5 – 5.99 – 24 (5.08)

*Nr. Candidați cu note între 6 – 6,99 – 48 (10,17%)

*Nr. Candidați cu note între 7 - 7,99 – 129 (27,33%)

*Nr. Candidați cu note între 8 – 9.99 – 252 (53,39%)

*Nr. Candidați cu nota 10 – 2 (0,42%).

Contestațiile se depun la centrul de examen (Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca), conform calendarului aprobat, marți, 21 iulie 2026, până la ora 20:00 și miercuri, 22 iulie 2026, până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi publicate în 27 iulie.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul principal al acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

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