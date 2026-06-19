România obține locul I la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2026: Elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj, medaliat cu bronz

România a câștigat Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2026, în clasamentul pe țări. Una din cele 12 medalii câștigate de lotul național a fost obținută de un elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj.

România obține locul I la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2026: Elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj, medaliat cu bronz|Foto: Ministerul Educației-România - Facebook

Elevii români au obținut locul I la cea de-a 30-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori, care se desfășoară în perioada 15-20 iunie, la Buzău.

Cei 12 elevi români au obținut cinci medalii de aur, dintre care una cu punctaj maxim, cinci medalii de argint și două de bronz.

România obține locul I la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2026: Elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj, medaliat cu bronz|Foto: Ministerul Educației-România - Facebook

Darius Hangan, elev în clasa a VII-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, este unul dintre elevii medaliați.

România obține locul I la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2026: Elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj, medaliat cu bronz

La Olimpiada Balcanică de Matematică participă echipe formate din câte șase elevi din Albania, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, România, Serbia și Turcia - țări membre oficiale ale competiției, precum și echipele reprezentative din Armenia, Arabia Saudită, Azerbaidjan, Croația, Franța, Georgia, Irlanda, Kazahstan, Kârgâzstan, Malaysia și Uzbekistan - țări invitate. Ca țară gazdă, România a putut participa cu încă o echipă (România B), cu statut de invitat, potrivit Ministerului Educației.

În clasamentul pe națiuni, la această ediție, România s-a clasat pe locul I, la fel ca anul trecut, cu un punctaj total de 202 puncte, urmată de Bulgaria (199 de puncte) și, dintre țările oficiale, Turcia (162 de puncte).

Dintre echipele invitate, cel mai mare punctaj a revenit Franței, cu 174 de puncte, urmată de Kazahstan (168 de puncte). A doua echipă a României s-a clasat pe locul 6 la general (țări oficiale și invitate), cu 154 de puncte.

12 medalii pentru România

Cei doisprezece elevi români au obținut cinci medalii de aur (trei pentru echipa A și două pentru echipa B), dintre care una cu punctaj maxim, cinci medalii de argint (trei pentru echipa A și două pentru echipa B) și două medalii de bronz (pentru echipa B), după cum urmează:

Medalia de aur cu punctaj maxim - Andrei Nemțișor (clasa a VIII-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași).

Medalii de aur au mai obținut:

*Andrei-Dimitrie Ciocan (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 79, București), *Teodor-Ștefan Oancea (clasa a IX-a, Liceul Internațional de Informatică București),

*Mark Ilieș (clasa a VII-a, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu), *Turan Can Sonuvar (clasa a VIII-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța).

Medaliile de argint au fost obținute de:

*Irina Pilipouțanu (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Pitești),

*Traian Danciu (clasa a VII-a, Liceul Internațional de Informatică București),

*Radu-Mihai Enache (clasa a VIII-a, Liceul Internațional de Informatică București),

*Iuri Iamandi (clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București),

*Iustin-Bogdan Udma (clasa a VII-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București).

Medalii de bronz:

*Darius-Ioan Hangan (clasa a VII-a, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca)

*Daniel Petrache (clasa a VII-a, Școala Gimnazială Cobia, județul Dâmbovița).

La competiție au participat 22 de țări, 11 înscrise oficial și 11 invitate.

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