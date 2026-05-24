Elev clujean, printre medaliații României la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026

România a obținut șase medalii și o mențiune în cadrul competiției desfășurate în Coreea de Sud: unul dintre premii a ajuns la Cluj, fiind câștigat de Bogdan Rusea, elev al Colegiului Național „Emil Racoviță”.

Foto: Ministerul Educației-România - Facebook

România a obținut trei medalii de argint, trei de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026, desfășurată în Coreea de Sud.

Cea de-a 26-a ediție a Olimpiadei Asiatice de Fizică s-a desfășurat în perioada 17-25 mai 2026, la Busan, în Coreea de Sud, cu participarea a 209 concurenți din 27 țări (25 țări din regiunea geografică Asia-Pacific, împreună cu România și Canada, cu statut de invitate).

Bogdan Rusea, elev al Colegiului Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, a obținut medalia de bronz în cadrul competiției internaționale.

Rezultate extraordinare pentru elevii români:

*Raul Covrig, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației, Maramureș, medalie de argint;

*Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint;

*Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint;

*Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de bronz;

*Bogdan Ciocârlan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de bronz;

*Bogdan Rusea, Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, medalie de bronz;

*Albert Lupu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, mențiune de onoare.

Echipa României a fost condusă de profesorul Delia Davidescu (Liceul Teoretic Internațional de Informatică București) și de profesorul Sebastian Popescu ( Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași).

