Educație

Elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj, medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică

Un elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică, desfășurată recent în India.

Un elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică din India|Foto: Ministerul Educației-România - Facebook Un elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică din India|Foto: Ministerul Educației-România - Facebook

 

 


În total, elevii români au câștigat patru medalii de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA) 2025.

Elev din Cluj, medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de la Beijing

Competiția, care s-a desfășurat în perioada 11 - 21 august în India, la Mumbai, cu participarea a 64 de țări din toată lumea, a constat în susținerea a cinci probe, potrivit informării publicate de Ministerul Educației într-o postare pe pagina de Facebook:
*teoretică, practică (de observații cu telescopul), 
*proba de planetariu, 
*proba de Sky map (harta mută) 
*proba de analiza datelor


Elevii medaliați sunt:
*Mendel Emanuel Mendelsohn - clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București
*Teodor Bichir - clasa a XI-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București
*Bogdan Rusea - clasa a XI-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca
*Vlad Bolohan - clasa a X-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Din lot a făcut parte și David Palaghianu - clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava.


Elev din Cluj-Napoca, medalie de aur la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică din Brazilia

Pregătirea și selecția loturilor s-a realizat la Suceava.

Anul trecut, un alt elev de la CN „Emil Racoviță” din Cluj, Voicu C. Teofil, a fost medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică seniori, desfășurată în Brazilia. 


Elev din Cluj-Napoca, medalie de aur la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică din Brazilia

Trei medalii și locul 3 pe echipe, pentru elevii români, la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din Arabia Saudită. O medalie vine la Cluj.

