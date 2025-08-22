Elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj, medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică

Un elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică, desfășurată recent în India.

În total, elevii români au câștigat patru medalii de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA) 2025.

Competiția, care s-a desfășurat în perioada 11 - 21 august în India, la Mumbai, cu participarea a 64 de țări din toată lumea, a constat în susținerea a cinci probe, potrivit informării publicate de Ministerul Educației într-o postare pe pagina de Facebook:

*teoretică, practică (de observații cu telescopul),

*proba de planetariu,

*proba de Sky map (harta mută)

*proba de analiza datelor

Elevii medaliați sunt:

*Mendel Emanuel Mendelsohn - clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București

*Teodor Bichir - clasa a XI-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București

*Bogdan Rusea - clasa a XI-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca

*Vlad Bolohan - clasa a X-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Din lot a făcut parte și David Palaghianu - clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Pregătirea și selecția loturilor s-a realizat la Suceava.

Anul trecut, un alt elev de la CN „Emil Racoviță” din Cluj, Voicu C. Teofil, a fost medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică seniori, desfășurată în Brazilia.

