Daniel David vrea să reorganizeze inspectoratele școlare și modul în care au loc concursurile de directori. Ministrul Educației: „Nu vreau ca modificările să ducă din nou la scandaluri."

Ministrul Educației, Daniel David, dorește să reorganizeze inspectoratele școlare din România și modul în care se desfășoară concursurile pentru directorii de școli.

Ministrul Educației, Daniel David, intenționează să reorganizeze modul în care se desfășorară concursurile pentru directorii de școli | Universitatea Babeș-Bolyai - Facebook

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că, în 2026, intenționează să reorganizeze Inspectoratele școlare și modul în care au loc concursurile pentru directorii de școli, demersuri care vor fi precedate de dezbateri.

Ministrul Educației: „Nu aș vrea ca modificările să ducă din nou la scandaluri naționale”

„Trebuie făcute din timp, fiindcă nu aș vrea ca orice modificare de acest tip să ducă din nou la scandaluri naționale. Într-un sistem atât de centralizat ca al nostru, orice demers mai general creează valuri în sistem”,a afirmat David, joi, la Parlament, la dezbaterea „Implicarea mediului de afaceri în educație - de la dual la școlile pilot”, organizată de Comisia de învățământ a Senatului, potrivit Agerpres.ro.

Ministrul Educației, Daniel David, a pledat, joi, pentru includerea profesorilor asociați în învățământul preuniversitar, subliniind că trebuie găsită o formă corespunzătoare de remunerare a acestora.



„Specialiștii trebuie să aibă loc în sistem, ei trebuie să intre în sistem. Și acum avem un loc pentru specialiști, doar că nu este suficient de mult promovat, ca profesor asociat la plata cu ora. Pentru că nu ai cum nici să înlocuiești titularii sau suplinitorii care au modulul pedagogic, training-urile clasice și să aduci pe oricine. Dar, dacă am un economist foarte bun, un psiholog foarte bun, aș vrea să predea și la liceu, să predea ca specialist, ca profesor asociat. Trebuie să promovăm această idee. În universitar a prins. Avem acest mecanism în foarte multe universități, dar trebuie să întărim această idee și în zona învățământului preuniversitar”, a mai afirmat Daniel David.

Ministrul Educației consideră că pentru specialistul consacrat care dorește să predea în învățământul preuniversitar trebuie echivalate gradele didactice astfel încât profesorul asociat să aibă o remunerare adecvată.



„Aș vrea să regândim rolul specialistului. Dacă îl aducem și în mintea noastră este necalificat și ajunge la 22 de lei pe oră, nu este regulă. Dar, am spus că trebuie să gândim rolul lui ca specialist și să îl echivalăm pe grade, cum facem și în zona învățământului superior. Vine specialistul, cel mai bun om de business sau cel mai bun pictor care vinde foarte bine, este echivalat pe grade didactice și primește salariul în consecință. Deci, va trebui să gândim și acest lucru”, a explicat David.

Daniel David a mai pledat pentru descentralizare în sistemul Educației.

„În zona Statelor Unite ale Americii, ca ministru, am făcut două sau trei vizite acolo și când discutam cu directorii și spuneam de planurile-cadru, că am o astfel de dezbatere în țară, mă întrebau despre ce vorbesc. Acolo, știți foarte bine, astea sunt disciplinele obligatorii, ăsta-i bugetul de ore, ce trebuie să știe copiii când termină liceul și te organizezi la nivel de școală. (...) Așa că, eu cred într-o descentralizare în zona Educației, dar, este drept, cu mecanisme foarte clare de monitorizare și control, că totuși este vorba de învățământ obligatoriu și nu poți lăsa pe oricine să facă orice”, a mai precizat Daniel David.

