Blindatele Lynx pentru Armata Română vor fi fabricate la Mediaș. Contractul depășește 5 miliarde de euro

Blindatele Lynx destinate Armatei Române vor fi produse la Mediaș, în județul Sibiu, în cadrul unui contract uriaș semnat cu gigantul german Rheinmetall. Proiectul este considerat cel mai mare contract de înzestrare militară din istoria României și are o valoare estimată la aproximativ 5 miliarde de euro.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că vehiculele blindate nu vor fi importate complet din Germania, ci vor fi fabricate în România, la uzina Rheinmetall Automecanica Mediaș, conform oradesibiu.ro.

Aproape 300 de blindate Lynx pentru Armata Română

Programul vizează achiziția a 298 de mașini de luptă ale infanteriei Lynx, dintre care 232 vor fi finanțate prin mecanismul european SAFE, iar restul prin contracte ulterioare.

Valoarea contractului pentru primele 232 de blindate este estimată la aproape 2,6 miliarde de euro.

Blindatul Lynx KF41 este unul dintre cele mai moderne vehicule de luptă pentru infanterie produse în prezent în Europa și este utilizat deja de armata Ungariei.

Producție la Mediaș și transfer de tehnologie în România

Potrivit autorităților, aproximativ 40% din producția blindatelor va fi localizată în România. Uzina de la Mediaș va produce componente și va asambla vehiculele blindate pentru Armata Română.

Rheinmetall a preluat compania Automecanica Mediaș în 2024 și a anunțat încă de atunci intenția de a transforma fabrica într-un centru regional pentru producția de tehnică militară.

Ministrul Apărării a susținut că proiectul nu înseamnă doar achiziție militară, ci și dezvoltare industrială și locuri de muncă în România.

România accelerează modernizarea Armatei

Contractul pentru Lynx face parte din programul amplu de modernizare a Armatei Române, care include și sisteme Patriot, HIMARS, avioane F-16 și viitoarele F-35.

În ultimii ani, România a accelerat investițiile în apărare pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor de securitate din regiune.

