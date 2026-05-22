Vreme instabilă, ploi și maxime de 24 de grade.

Vremea se menține instabilă la început de weekend cu șanse crescute de ploi și maxime de 24 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vineri, 22 mai, vremea va fi în general instabilă în sud-estul și centrul țării, precum și în zonele montane, unde se vor semnala înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și vijelii. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu ploi de scurtă durată pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și temperat, cu intensificări temporare în zonele montane de 60…80 km/h.

Temperaturule maxime se vor încadra între 20 - 26 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 - 17 grade Celsius.

În Cluj, cerul va fi variabil cu înnorări temporare și șanse ridicate de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului.

Valorile termice maxime vor ajunge la 24 de grade Celsius, în timp ce minime termice vor indica 12 grade Celsius.

În zilele de sâmbătă și duminică, cerul se va însenina treptat, iar șansele de precipitații vor fi mai reduse, în timp ce temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade.

