Floreștiul va avea un campus universitar pentru studenții la medicină. Pivariu: „Chiar e un proiect imens, acolo va fi un întreg hub!”

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a anunțat că administrația locală are un acord de parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca pentru construirea unui campus universitar destinat studenților la medicină.

Potrivit edilului, noul campus ar urma să fie dezvoltat în zona Cetatea Fetei și va include cămine studențești, clădiri pentru activitatea medicală și educațională, dar și infrastructură sportivă.

„Noi să construim un campus universitar, de la cămine studențești, de la clădiri unde să se desfășoare actul medical, cu absolut tot ceea ce este nevoie, la sală de sport, piste de alergări și așa mai departe, un adevărat campus care va deservi complementar acest spital”, a declarat Bogdan Pivariu.

Primarul a precizat că proiectul este gândit în legătură directă cu viitorul Spital Regional de Urgență, astfel încât studenții și cadrele universitare să își poată desfășura activitatea în proximitatea unității medicale, a declarat edilul la Cluj1.

Bogdan Pivariu a explicat că administrația locală a depus deja documentația pentru studiile de fezabilitate și că proiectul a obținut finanțare prin ADR Nord-Vest.

„Urmează să semnăm contractul pentru realizarea studiilor aferente acestui proiect. Chiar e un proiect imens, acolo va fi un întreg hub în zona Cetatea Fetei”, a afirmat edilul.

Potrivit acestuia, zona este deja în plină dezvoltare și include infrastructură educațională și sportivă.

„Există creșă, mai facem una, există grădiniță, există liceu, există un muzeu care e gata ridicat. Dacă facem și acest campus, plus tot ceea ce înseamnă zona sportivă, practic este o zonă pentru educație și sport”, a mai spus Pivariu.

Proiectul ar putea transforma zona de vest a Clujului

Dacă proiectul va fi implementat, campusul universitar ar putea deveni unul dintre cele mai mari proiecte educaționale dezvoltate în ultimii ani în Florești și ar completa investițiile majore pregătite în zona metropolitană Cluj, inclusiv Spitalul Regional de Urgență și noile proiecte de infrastructură metropolitană.

