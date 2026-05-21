„Ciocanul vrăjitoarelor” din 1487 a provocat scandal la Iași. Organizatorii unei expoziții au chemat Poliția

Exemplarul original al cărții „Malleus Maleficarum”, tipărit în anul 1487, a fost expus la Palatul Braunstein din Iași. Foto: Muzeul Național Brukenthal / Ziarul de Iași

Un exemplar original al celebrei cărți medievale „Malleus Maleficarum” („Ciocanul vrăjitoarelor”), tipărit în anul 1487, a ajuns în centrul unui scandal uriaș la Iași, după ce organizatorii unei expoziții au chemat Poliția. Volumul de patrimoniu fusese adus în premieră de la Muzeul Național Brukenthal pentru evenimentul Romanian Creative Week.

Expoziția era organizată la Palatul Braunstein, însă conflictul a izbucnit după ce organizatorii au acuzat că volumul de tezaur a fost mutat fără acordul curatorilor și fără informarea specialiștilor implicați în proiect.

Organizatorii spun că exponatul a fost mutat fără acordul curatorilor

Potrivit Federației Patronatelor din Industriile Creative din România (FEPIC), organizatorul Romanian Creative Week, cartea și alte elemente ale expoziției ar fi fost mutate după plecarea curatoarei Marlene Herbert.

Irina Schrotter, președinta FEPIC, a declarat pentru presa locală că administratorul clădirii ar fi cerut mutarea volumului într-o altă încăpere, deși expoziția fusese deja validată și securizată conform cerințelor speciale pentru obiectele de patrimoniu.

În urma conflictului, organizatorii au chemat Poliția, iar expoziția a fost închisă temporar.

Ce este „Ciocanul vrăjitoarelor”

„Malleus Maleficarum” este una dintre cele mai controversate cărți din Evul Mediu european. Scrisă de călugărul dominican Heinrich Kramer și publicată pentru prima dată în 1487, lucrarea era folosită ca un adevărat „manual” pentru identificarea și judecarea presupuselor vrăjitoare.

Cartea a devenit simbolul uneia dintre cele mai întunecate perioade din istoria Europei, fiind asociată cu procesele de vrăjitorie și condamnările a mii de femei acuzate de practici oculte.

Exemplarul adus la Iași este considerat extrem de valoros din punct de vedere istoric și patrimonial, fiind una dintre puținele ediții originale păstrate în muzeele europene.

Muzeul susține că intervenția a fost necesară pentru protejarea cărții

De cealaltă parte, conducerea Muzeul Municipal Regina Maria susține că intervenția a fost făcută pentru protejarea obiectului de patrimoniu și pentru respectarea condițiilor de securitate.

