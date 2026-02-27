Educația, una dintre cele mai vulnerabile dimensiuni ale calității vieții în România: ponderea tinerilor care au părăsit timpuriu școala și nu sunt angajați este de peste 38%

România înregistrează decalaje semnificative față de statele din regiune în ceea ce privește competențele financiare și digitale, în timp ce mai bine de 38% dintre tinerii care au părăsit timpuriu școala nu sunt angajați.

Ponderea tinerilor români care au părăsit timpuriu școala și nu sunt angajați a depășit 38%| Foto: pixabay.com

România obține un scor de 6,85 din 10 în ceea ce privește Educația, peste Bulgaria (6,74), dar sub Polonia (8,3), Cehia (7,97), Ungaria (7,38) și Slovacia (6,87), arată Barometrul BunăStării, un instrument care măsoară calitatea vieții în România prin trei dimensiuni fundamentale: Educație, Sănătate și Bunăstare Socială.

Acest scor evidențiază decalaje în incluziunea educațională, competențele de bază și nivelul pregătirii pentru piața muncii, potrivit analizei Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România UNSAR, citat de Agerpres.ro

„Pentru România, educația reprezintă o investiție strategică, nu doar în performanța individuală, ci în sănătatea economică și socială a țării. Cifrele arată acum un adevăr inconfortabil, dar necesar de abordat: este nevoie de un efort coordonat între stat, mediul privat și societatea civilă pentru a reduce decalajele și pentru a crește șansele reale ale copiilor la o viață mai bună. Astfel, sprijinirea educației financiare, digitale și pentru sănătate trebuie să devină o prioritate pentru viitor”, a declarat Alexandru Ciuncan, președintele UNSAR.

Rezultatele Barometrului confirmă că nivelul educației - inclusiv al celei financiare - este strâns legat de gradul de reziliență financiară a populației.

Ponderea persoanelor cu un nivel scăzut de educație, dublă în România față de Polonia sau Slovacia

În ceea ce privește nivelul educațional, analiza arată că proporția românilor cu un nivel scăzut de educație este dublă față de Polonia sau Slovacia, respectiv 22%, ceea ce afectează capacitatea societății de a susține o economie competitivă și un nivel ridicat al bunăstării.

România înregistrează scăderi și în învățământul primar, deoarece gradul de cuprindere este de 84%, sub media UE (101%) și în scădere față de 2019 - un semnal de alarmă privind capacitatea sistemului de a integra toți copiii în sistemul de educație.

Totodată, ponderea tinerilor care au părăsit timpuriu școala și nu sunt angajați ajunge la 38,5%, cea mai mare pondere raportată în UE în ultimii ani.

Referitor la competențe financiare și digitale, doar 12% dintre români au competențe peste medie, semnificativ sub media UE (18%). În ceea ce privește competențele digitale de bază, doar 28% dintre cetățeni le dețin, cu mult sub Cehia (69%), Ungaria (58%) sau Polonia (44%).

Potrivit sursei citate, aceste decalaje limitează integrarea pe piața muncii și adaptarea la tranziția digitală și verde.

