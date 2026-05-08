Pancu iese la atac înaintea meciului cu Craiova: „A fost mereu avantajată!”

CFR Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc astăzi, de la ora 21:00, în cadrul etapei cu numărul #8 din Superligă.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului

În cazul unei înfrângeri, formaţia antrenată de Daniel Pancu va ieşi definitiv din calculele pentru titlu, motiv pentru care tehnicianul a lansat și câteva săgeți înspre viitorul adversar.

Ardelenii nu au câștigat niciun meci în acest sezon împotriva formației oltene. Cele două echipe s-au mai întâlnit de trei ori: Craiova a câștigat două partide, în timp ce un duel s-a încheiat la egalitate.

„Întâmplător, de când sunt eu aici, e al 4-lea joc, dar în 3 dintre ele, inclusiv cel de mâine seară echipa din Craiova a fost avantajată pe program mă refer. Abia azi am jucătorii care au jucat cu Rapid la dispoziţie. O să jucăm, vedem ce putem face şi noi într-o oră de antrenament.

Nu ştiu cine arbitrează. Nu ştiu ce s-a întâmplat la Craiova - Dinamo. A văzut toată România că a fost ofsaid dar am văzut că pe regulament a fost gol valabil. Se poate, se întâmplă, nu vorbesc de arbitraj.

Ne aşteaptă un meci foarte complicat, împotriva unei echipe pe care nu am reuşit să o învingem în acest sezon. Ne dorim foarte mult ca acest lucru să se întâmple mâine (n.r. 8 mai) şi sper să ajungem la capacitatea noastră maximă la ora jocului. Încerc să transmit jucătorilor acelaşi lucru pe care îl simt şi eu.

Mi-aş dori să fiu din nou jucător şi să joc cu o echipă pe care nu am bătut-o în ultimele 3 meciuri”, a spus Pancu, înaintea meciului cu Universitatea Craiova.

