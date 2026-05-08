Ilie Bolojan, din nou premier? Cum ar putea fi asta posibil și ce spune liderul deputaților PNL

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou pentru funcția de prim-ministru, în anumite condiții politice și constituționale, după demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură.

Deputatul a invocat o decizie a Curții Constituționale din 2020, și a arătat că nu există, în principiu, o interdicție ca o persoană care a condus un Guvern demis să fie propusă din nou pentru aceeași funcție, notează Digi24.ro.

„Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru. Decizia Curții Constituționale din 2020 este foarte clară”, a transmis Gabriel Andronache într-o postare pe Facebook.

Care sunt condițiile invocate de PNL

Potrivit liderului deputaților liberali, o astfel de desemnare ar fi posibilă dacă sunt îndeplinite mai multe condiții, printre care existența unei noi majorități parlamentare și lipsa intenției președintelui Nicușor Dan de a declanșa alegeri anticipate. Deputatul susține că Președintele României nu urmărește un astfel de scenariu și că s-ar contura o nouă majoritate parlamentară, diferită de cea care a susținut Guvernul anterior.

De asemenea, Andronache face referire la necesitatea unui interval de timp considerat „rezonabil” între momentul demiterii Guvernului și o eventuală nouă desemnare a aceluiași candidat pentru funcția de premier.

Discuția politică apare în contextul unui precedent din 2020, când Curtea Constituțională, condusă la acel moment de Valer Dorneanu, a analizat situația creată după demiterea Guvernului Ludovic Orban prin moțiune de cenzură și desemnarea ulterioară a acestuia din nou pentru funcția de prim-ministru.

CCR a admis sesizarea privind existența unui conflict juridic de natură constituțională și a constatat că desemnarea lui Ludovic Orban a fost realizată într-un context în care nu existau elemente noi care să indice o schimbare a poziției politice a Parlamentului față de acesta. Din acest motiv, Curtea a apreciat că scopul procedurii nu era formarea unei noi majorități parlamentare, ci menținerea unei situații politice care ar putea conduce la blocaj instituțional.

În consecință, Curtea a stabilit că, deși în principiu nu este interzis ca o persoană care a condus un Guvern demis să fie desemnată din nou pentru funcția de premier, în acel caz concret desemnarea a fost făcută prea rapid și fără existența unor elemente politice noi care să o justifice.

Prin urmare, CCR a solicitat președintelui de la acel moment să facă o altă desemnare pentru funcția de prim-ministru, ceea ce a dus ulterior la numirea lui Florin Cîțu.

În acel caz, Curtea Constituțională a specificat că „nimic nu împiedică desemnarea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru a persoanei care a ocupat funcția de prim-ministru al unui Guvern demis prin moțiune de cenzură”. Cu toate acestea, CCR a subliniat că desemnarea trebuie să respecte scopul constituțional al procedurii, anume formarea unei majorități parlamentare, nu încercarea de a forța un blocaj sau alegeri anticipate.

Ipoteza revenirii lui Ilie Bolojan stârnește rumoare între partide. Nicușor Dan evită alegerile anticipate

Ipoteza unei reveniri a lui Ilie Bolojan în funcția de premier este însă contestată de o parte a scenei politice. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a respins posibilitatea unei astfel de variante, susținând că nu ar fi permisă constituțional o nouă nominalizare a aceluiași premier după demiterea Guvernului.

„Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier, dacă a picat prin moțiune de cenzură?”, a declarat acesta.

În paralel, după demiterea Executivului, au fost anunțate consultări pentru formarea unui guvern nou. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că obiectivul este evitarea alegerilor anticipate și formarea unui executiv cu susținere parlamentară.

„Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil.

Exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta”, a declarat șeful statului în mesajul public transmis după demiterea Guvernului Bolojan.

