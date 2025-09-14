Creșterea TVA a blocat masa sănătoasă în școli: laptele și cornul nu au ajuns la elevi din cauza problemelor fiscale

Peste 1,9 milioane de elevi au început școala fără a beneficia de fructe, lapte și corn. Motivul este unul halucinant: majorarea TVA de la 9% la 11% a blocat desfășurarea programului.

Creșterea TVA a blocat masa sănătoasă în școli: laptele și cornul nu au ajuns la elevi din cauza problemelor fiscale

Școala a debutat fără o masă sănătoasă, program național de promovare a unor obiceiuri alimentare sănătoase, în lipsa unor avize necesare și a procedurii birocratice specifice.

După cum semnalează procesatorii din industria laptelui, blocajele au apărut din cauza majorării TVA de la 9% la 11%.

Primul pachet de măsuri fiscale, care a intrat în vigoare de la 1 august 2025, include creșteri semnificative de taxe în mai multe sectoare de activitate.

Astfel, cota standard de TVA a fost majorată la 21% de la 19%, în timp ce cotele reduse de TVA aplicabile anterior la bunurile esențiale, inclusiv alimente, medicamente, energie, horeca, cărți și cultură, au fost crescute la 11% de la 5-9%.

Deja a trecut o săptămână de când a început școala, iar elevii din România nu primesc încă laptele, cornul și mărul, la școală, deși banii pentru acest program vin, intr-o măsură semnificativă, de la bugetul Uniunii Europene, semnala recent Edupedu.ro

Oficial, Ministerul Agriculturii invocă proceduri birocratice. Procesatorii din industria laptelui arată cu degetul spre problemele fiscale:

„La consiliile județene, TVA era 9%. În momentul când s-a mărit TVA-ul la 11%, s-a blocat programul. Acel 2% a blocat tot programul!”, spune Dorin Cojocaru, președintele Asociația Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL), citat de G4Food.ro

„UE dă 17 milioane de euro, din 80 de milioane. Statul român pune diferența. Dar, pentru că TVA-ul a crescut, nu mai există acoperire în bugetul alocat pentru licitații”, adaugă Dorin Cojocaru.

Consecința: consiliile județene nu pot semna contractele de livrare, iar copiii nu primesc produsele. Consiliile județene sunt stresate că nu s-a aprobat bugetul și, în lipsa acestuia, nu se pot organiza licitațiile.

O situație identică a fost înregistrată acum doi ani, atunci când a crescut prețul laptelui, iar 24 de județe au rămas fără lapte școlar.

Potrivit Ministerului Agriculturii, în prezent, proiectul de hotărâre de Guvern care permite desfășurarea programului alimentar în școli este pe traseul birocratic: la Ministerul Finanțelor, în formă actualizată, urmând procedura de avizare.

Ce spune Ministerul Educației?

În 4 septmbrie, cu câteva zile înainte de începerea anului școlar, „în contextul unor informații fără suport real apărute în spațiul public”, ministerul condus de clujeanul Daniel David semnala că pentru anul 2025, „bugetele necesare derulării programului sunt repartizate către unitățile administrativ teritoriale în raport cu numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de guvern încă de la începutul anului”, potrivit informării MEC.

„În cazul în care achizițiile prevăzute nu au fost realizate deja pentru întregul an calendaristic, autoritățile locale pot demara procedurile necesare în acest scop”, spune sursa citată. În realitate, programul a fost blocat din cauza problemelor fiscale.

Peste 1,9 milioane de elevi de clase primare și gimnaziu dar și preșcolari nu primesc încă lapte, fructe și corn deși majoritatea banilor provin din fonduri europene.

Programul național „Masă sănătoasă” constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

Foto: Depositphotos.com

