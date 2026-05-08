„U” Cluj a rezolvat un nou transfer pentru sezonul viitor: „Vin la vară! Sper să fie campioni”

La doar 19 ani, Alin Techereș este jucătorul momentului în România după golul marcat spectaculos marcat în poarta Stelei.

Techereș a marcat un gol superb în această etapă / Foto: Prima Sport

Fundașul stânga a înscris din interiorul careului printr-o „rabona” de toată frumusețea, iar golul său a intrat rapid în atenția presei internaționale.

Techereș aparține de Universitatea Cluj, este împrumutat la Sepsi până la finalul sezonului iar din vară se va întoarce pe Cluj Arena pentru a-i face concurență pe post lui Alex Chipciu, căpitanul echipei.

„Am încercat şi mi-a ieşit. Normal de acolo dai cu dreptul, dar mă bucur că mi-a ieşit execuţia. Am exersat-o de multe ori la antrenamente.

M-a sunat Gabi Giurgiu (director sportiv la „U” Cluj) să mă felicite. Au ţinut legătura cu mine mereu, s-au interesat de mine şi mi-au zis că în vară mă întorc şi vor să merg cu ei în cantonament, ceea ce voi şi face. Mi-au spus că m-a văzut şi domnul Bergodi în mai multe partide. E un vis pentru mine.

Urmăresc toate meciurile, e ceva WOW ce a reuşit Universitatea şi sper să fie campioni sau să ia Cupa. Le ţin pumnii şi sper să revin. Pentru mine, la vârsta mea, primul pas pe care îl vreau este să încep să joc în prima ligă. Eu mă simt foarte bine şi la Sepsi. Important e să joc, să cresc, să mă impun.

Am mai fost cu ei în pregătire, Chipciu e aproape de tineri, ne mai ceartă, ne încurajează, ne dă sfaturi legate de joc, alimentaţie, pregătire, viaţă. Are o carieră importantă, ai doar de învăţat de la el”, a spus Techereș, într-o intervenție pentru Prima Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: