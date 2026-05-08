CTP Cluj-Napoca suplimentează transportul public în 8 și 9 mai pentru meciurile CFR Cluj - Universitatea Craiova și „U” Cluj - Rapid

CTP Cluj-Napoca a anunțat suplimentarea și prelungirea programului mijloacelor de transport în comun în zilele de 8 și 9 mai, când vor fi organizate două partide din campionatul intern de fotbal.

Măsura este destinată facilitării deplasărilor către și dinspre Cluj Arena și Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Așadar, în data de 8 mai, atunci când CFR Cluj va juca împotriva celor de la Universitatea Craiova, la ora 21:00, vor fi suplimentate următoarele linii de transport:

autobuzele 9 și 35

troleibuzele 1, 3, 4, 6 și 25

tramvaiele 101 și 102L

Totodată, în data de 9 mai, când este programata disputa dintre Universitatea Cluj și Rapid București, tot de la ora 21:00, transportul public va fi suplimentat cu:

autobuzele 9, 24B, 30 și 35

troleibuzele 1, 3, 4, 6 și 25

tramvaiele 101 și 102L

Reprezentanții companiei de transport recomandă călătorilor să consulte din timp programul actualizat și să utilizeze mijloacele de transport în comun, pentru a evita aglomerația din zona stadioanelor.



