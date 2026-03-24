Abandonul copiilor în Cluj este în continuă creștere. Soluția: Plasamanentul lor în familii, nu doar în instituții

Consiliul Județean (CJ) a anunțat că, din nefericire, rata abandonului copiilor în Cluj este în continuă creștere.

Numărul copiilor abandonați din Cluj este în continuă creștere | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

CJ Cluj a precizat, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției că în județul Cluj, lunar există există copii abandonați, pentru care DGASPC trebuie să găsească o soluție, iar cel mai potrivit lucru este plasamentul lor în familii, acasă, nu în instituții.

Tocmai pentru a ajunge la câți mai mulți copii aflați în nevoie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj invită persoanele interesate să facă parte din echipa DGASPC Cluj, pentru a fi alături de copiii abandonați, copiii care au cea mai mare nevoie de atenție, timp și iubire.

„De aceea, DGASPC Cluj recrutează potențiali asistenți maternali, oameni pe care să-i evalueze, să-i pregătească să devină asistenți maternali și să-i angajeze. Dacă iubiți copiii și credeți că puteți face carieră din meseria de mamă, de tată, sunteți omul potrivit!”, se mai arată în postarea CJ Cluj.

Forul județean a mai precizat că DGASPC Cluj mai are 10 locuri libere de asistenți maternali.

„Puteți fi unul dintre ei. Părinții buni dau aripi copiilor să zboare!”, a mai precizat CJ Cluj.

Mai multe detalii la numărul de telefon 0264/420147, int. 345 sau 0364430945, sau pe e-mail la: familial@dgaspc-cluj.ro.

Foto: DepositPhotos.com

