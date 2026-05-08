PNL și USR fac front comun: principala forță politică pro-europeană cu peste 130 de parlamentari

Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, au convenit să-și coordoneze pașii următori în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni, ca răspuns la „acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări”, a anunțat joi seara Ilie Bolojan.

Colaborarea PNL-USR poate impune un nou bloc în Parlament cu peste 130 de parlamentari, peste numărul parlamentarilor PSD.

Anterior, după moțiunea de cenzură PSD-AUR, USR anunța un potențial acord politic cu PNL.

PNL și USR au împreună 133 de parlamentari, în timp ce PSD are sub 130 de parlamentari (129). Pe a treia poziție se plasează partidul AUR - 90 de parlamentari.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.

Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună.În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”, a scris joi seara Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, colaborarea dintre cele două formațiuni este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

„Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, a mai afirmat Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a avut o primă rundă de consultări informale cu partidele din fosta coaliție de guvernare.

