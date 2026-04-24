Noua lege a salarizării bugetarilor: fără spor de condiții vătămătoare și normă de hrană. Sporurile, limitate la 20% din salariul de bază.

Sporurile vor fi limitate semnificativ prin noua lege a salarizării din sistemul bugetar, care se va aplica de la 1 iulie 2027. Sporul pentru condiții vătămătoare și norma de hrană vor fi eliminate.

Proiectul noii legi a salarizării vizează reducerea discrepanțelor din sistemul public și controlul cheltuielilor prin introducerea unor reguli clare de calcul al veniturilor, în contextul angajamentelor asumate de România prin PNRR.

În 2025, sporul pentru condiții vătămătoare în instituțiile publice din România a fost redus la 300 de lei.

În prezent, aproximativ o treime din veniturile statului din taxe și impozite sunt direcționate către plata salariilor din sectorul public. La finalul lui 2025, dar și în decembrie 2024, salariile au fost înghețate prin ordonanțe de urgență. Măsurile au fost aplicate în contextul în care, în 2024, cheltuielile cu salariile bugetarilor au ajuns la 164 de miliarde de lei.

Noua lege a salarizării vine să corecteze discrepanțele din sistemul bugetar.

Pentru reducerea diferențelor dintre venituri, raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu va fi limitat la 1:8, față de 1:12 cât este în prezent.

Sporurile vor fi limitate semnificativ, fiind eliminată posibilitatea acordării sporului de condiții vătămătoare sau a indemnizației de hrană.

Salariile vor fi calculate prin înmulțirea unor coeficienți cu o valoare de referință. La intrarea în vigoare a legii, valoarea de referință este estimată la - 4.325 lei.

Fără spor de doctorat. Ce sproruri rămân?

Sporurile vor fi limitate la maximum 20% din salariul de bază la nivelul fiecărei instituții, cu excepția orelor suplimentare și a muncii de noapte.

Totuși, anumite sporuri vor fi menținute: 10% pentru control financiar preventiv și spor de până la 40% pentru proiecte europene.

De asemenea, potrivit noilor prevederi, premiile de performanță lunare, de până la 30% din salariul de bază, vor fi acordate pentru un număr limitat de angajați.

Sporul pentru persoanele cu handicap va fi acordat în cuantum de 15% din valoarea de referință.

Sporul pentru titlul de doctor, de asemenea, va fi eliminat.

Excepții: BNR, ASF, ANRE

Vor fi exceptate de la aplicarea noii legi a salarizării Banca Națională a României (BNR), Autoritatea de Suoraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANARC).

Aplicarea noii legi a salarizării în domenii esențiale

În învățământ sunt prevăzute creșteri ale salariilor de bază prin respectarea principiului ierarhizării. Gradația de merit și sporul de performanță academică vor fi înlocuite cu premii de performanță, iar sporul de suprasolicitare neuropsihică va fi inclus în coeficienți. Crește salariul personalului din cercetare, iar unele reglementări, precum cele pentru personalul clerical, sunt eliminate.

În sănătate - grilele de salarizare vor fi unificate, iar sporurile pentru condiții de muncă pot ajunge la maximum 50%, față de 85%, în prezent. Pentru asistența socială, sporurile sunt limitate la 40% din salariul de bază.

În cultură - salariile de bază cresc, dar sporurile se reduc la maximum 5%, pentru condiții grele de muncă.

În justiție - niciun venit nu va depăși salariul președintelui României. Sunt eliminate o serie de sporuri, precum cele pentru confidențialitate, pentru risc și suprasolicitare neuropsihică.

În administrație vor fi aplicate două niveluri de salarizare pentru sectorul central și cinci grile distincte pentru administrația locală, în funcție de numărul de locuitori.

Cinci grile de salarizare în administrație, în funcție de numărul de locuitori

*grilă Primăria Municipiului București, stabilită la nivelul administrației publice centrale Nivelul I

*grilă UAT peste 200.000 locuitori și sectoarele Municipiului Bucureșt

*grilă UAT între 50.000 si 200.000 locuitori

*grilă UAT între 10.000-50.000 locuitori

*grilă UAT sub 10.000 locuitori

De asemenea este introdusă și o grilă separată pentru specialiștii IT, comunicații și securitate cibernetică. Majorarea pentru complexitatea muncii este eliminată, fiind inclusă în noii coeficienți.

Legea salarizării în sistemul bugetar ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2027.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

