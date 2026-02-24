Reforma administrației, adoptată de Guvern. Bolojan: „Vom avea mai multă eficiență administrativă în anii următori”. Demersuri pentru susținerea descentralizării.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seara, că Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind reforma administrației publice și pe cea referitoare la relansarea economică.

Guvernul s-a întrunit, marți seara, în ședință extraordinară, pentru adoptarea reformei administrației și a așa-numitului pachet de relansare economică.

Consiliul Economic și Social (CES) a avizat negativ proiectul de tăieri din administrație.

„Am adoptat două ordonanțe importante - cea privind relansarea economică și cea privind reforma în administrație”, a anunțat, marți seara, premierul Ilie Bolojan după ședința de Guvern.

De asemenea, Bolojan a susținut că ordonanța de urgență privind relansarea economică vine să completeze cadrul fiscal și bugetar în vigoare, asigurând mecanisme de stimulare a creșterii economice din vara acestui an și în continuare, în anii următori.

„Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanță în așa fel încât aceste scheme să fie ancore de creștere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanță”, a explicat Ilie Bolojan în conferința de presă susținută la Palatul Victoria.

Ce „rezolvă” reforma din administrație?

Premierul a adăugat că ordonanța privind reforma în administrație „rezolvă câteva aspecte importante” care țin atât de administrația locală, cât și de cea centrală.

„În primul rând, face cele două administrații mai eficiente, propunând audituri de personal și reducerea cheltuielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administrație atât locală, cât și centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administrației din România”, a declarat premierul.

Pași spre descentralizare

Ilie Bolojan a susținut că noile prevederi crează cadrul pentru descentralizarea administrativă

„De asemenea, vine cu câteva precizări foarte importante care țin de susținerea descentralizării, un lucru despre care s-a vorbit de foarte multe ori, dar din păcate s-a făcut destul de puțin, aducând prevederi importante în ceea ce privește scurtarea procedurilor de descentralizare, simplificarea acestora și crearea de baze legale pentru transferul activelor care astăzi nu sunt bine gestionate de către aparatul central, cum sunt, de exemplu, bazele sportive către autoritățile locale care au angajamente explicite de a le reabilita și pune la dispoziția comunităților”, a explicat Bolojan.

Decizia privind jocurile de noroc, la autoritățile locale

Ilie Bolojan a menționat că acest pachet va întări capacitatea administrației publice locale de a genera politici în domeniul urbanismului, de a genera politici în domeniul taxelor și impozitelor locale, în domeniul planificării urbane, și întărește capacitatea administrativă a întregii administrații publice locale.

„Un element important este întărirea capacității acestora de a genera politici publice pe teritoriul lor și faptul că, după adoptarea acestei ordonanțe, autoritățile locale vor putea decide dacă permit și în ce condiții să funcționeze jocurile de noroc pe teritoriul lor - este un aspect important care mută decizia spre marile autorități locale din România”, a arătat Bolojan.

Măsuri în administrația centrală

O serie de măsuri vizează și administrația centrală:

„Prin măsurile care sunt propuse și pentru administrația centrală, se vor aplica măsurile care țin de auditarea cheltuielilor de personal, de reducerea acestora acolo unde este cazul și de măsuri care țin de creșterea vârstei de pensionare în sectoarele de activitate care țin de ordine publică și siguranță națională, de asemenea, de măsuri de creștere a eficienței în domeniul sănătății, în domeniul culturii, în așa fel încât și în aceste sectoare să avem rezultate mai bune și servicii mai bune pentru cetățeni”, a transmis Ilie Bolojan.

