Vreme frumoasă cu temperaturi în creștere și maxime de 8 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturile cresc ușor, iar începutul weekendului vine cu vreme frumoasă și maxime de 8 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru vineri, 27 februarie | Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 27 februarie, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile vor crește ușor față de ziua anterioară mai ales în jumătatea de vest a țării, însă dimineața și noaptea va fi rece. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 4 - 12 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -9 și 3 grade Celsius.

În Cluj, după o noapte cu temperaturi negative, dimineața va fi una răcoroasă. Pe parcursul zilei însă valorile termice vor crește treptat până la 8 grade Celsius, în timp ce minima va indica -4 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult senin și însorit, cu șanse minime de precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane ale județului.

Sâmbătă și duminică vremea se menține frumoasă, cu un cer preponderent senin și înnorări temporare și locale, iar temperaturile maxime se vor situa între 10 – 12 grade Celsius.

