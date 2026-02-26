Campania de vaccinare continuă în farmacii și se extinde și pentru vaccinul anti-HPV

Programul de vaccinare în farmacii intră într-o nouă etapă. Pe lângă administrarea vaccinului antigripal, și vaccinul anti-HPV va putea fi realizat în farmacii. Astfel, Ministerul Sănătății pregătește simplificarea accesului la vaccin pentru prevenția bolilor transmisibile și a cancerului de col uterin.

Programul de vaccinare în farmacii se extinde: tinerii vor putea face vaccinul anti-HPV în farmacii|Foto: Freepik.com

În ianuarie 2026, președintele Nicușor Dan promulga legea de adoptare a unei ordonanțe a Guvernului pentru a asigura continuitatea accesului la vaccinarea anti-HPV, care este gratuită pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, și la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin.

Vaccinarea antigripală în farmacii este deja reglementată prin ordin de ministru, iar Ministerul Sănătății pregătește acum extinderea acestui model și pentru vaccinul anti-HPV.

Demersul are menirea de a facilita accesul la vaccinare și de a contribui la stoparea răspândirii bolilor transmisibile, în contextul în care, sub impactul dezinformării, tema vaccinării reprezintă în continuare o provocare pentru România.

Extinderea vaccinării în farmacii reprezintă o strategie folosită cu succes în alte state europene, metodă ce reduce barierele logistice și facilitează accesul rapid la vaccinuri esențiale. Ordinul care va permite administrarea vaccinului anti-HPV în farmacii urmează să fie semnat în luna martie, potrivit anunțului făcut de ministrul Sănătății.

„O altă măsură care se va extinde este vaccinarea în farmacii.

Pentru vaccinul antigripal este deja semnat ordinul de ministru. Ținând cont că se întâmplă și în alte state europene, vrem să extindem la HPV în viitorul apropiat. Demersurile sunt începute. Eu cred că undeva în luna martie voi semna și ordinul de ministru prin care vaccinul pentru HPV va fi realizat și în farmacii”, a declarat Alexandru Rogobete în cadrul unei conferințe dedicate bolilor transmisibile, potrivit Antena3.ro

De la 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV a devenit gratuit pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, fiind decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Astfel, fetele și băieții cu vârsta între 11 – 26 de ani pot obține vaccinul anti-HPV în farmacie, pe baza unei rețete de la medicul de familie. Proiectul esențial pentru sănătatea publică a fost inițiat de deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

Un pas simplu în prevenția cancerului de col uterin și prevenția bolilor transmisibile

Aproximativ 1,5 milioane de persoane devin eligibile pentru vaccinarea gratuită anti-HPV în urma extinderii proiectului pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 de ani. Deși pentru fetele și băieții cu vârste de până la 26 de ani vaccinul anti-HPV este gratuit, mai puțin de un sfert s-au vaccinat.

Extinderea vaccinării anti-HPV în farmacii poate reprezenta un pas decisiv în privința imunizării și a reducerii ratei mortalității prin cancer de col uterin. După cum au semnalat reprezentanții ministerului de profil, demersul trebuie să meargă în paralel cu eforturile de conștientizare și de combatere a dezinformării.

România are cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de col uterin din Europa. Cancerul de col uterin este cel mai frecvent tip de cancer ginecologic diagnosticat în România și al treilea cel mai comun tip de cancer în rândul femeilor din România, însă al doilea cel mai frecvent în segmentul 15-44 ani.

La nivelul Uniunii Europene, România înregistrează cea mai mare incidență și cea mai mare rată a mortalității. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media UE, iar rata mortalității de peste 4 ori mai mare. În fiecare an, aproape 3.400 de femei din România primesc diagnosticul de cancer de col uterin și 1805 femei își pierd viața din cauza acestei maladii.

Infecțiile HPV

HPV reprezintă o familie de virusuri foarte comună, cu peste 200 de tulpini identificate. Dintre acestea, aproximativ 40 de tipuri infectează zona genitală și sunt transmise prin contact sexual, inclusiv contact piele-pe-piele.

Infecția apare prin:

*Contact sexual direct (vaginal, anal, oral)

*Contact piele-pe-piele în zona genitală

*Transmitere de la mamă la nou-născut (rar)

Majoritatea infecțiilor HPV sunt asimptomatice și tranzitorii – sistemul imunitar le elimină în 1-2 ani. Însă anumite tulpini cu risc înalt (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) pot persista și pot duce la modificări celulare precanceroase, iar în timp, la cancer.

Ce spun tinerii despre vaccinarea anti-HPV

Potrivit unui sodaj realizat în rândul studenților de Federația Tinerilor din Cluj (FTC) și comunitatea HPV Free City, publicat în toamna anului trecut, tinerii români susțin vaccinarea anti-HPV, însă în continuare persistă anumite lacune în informațiile pe care le au despre transmiterea virusului.

Astfel, 97% dintre tineri au auzit de infecția cu HPV, iar peste 95% știu că este un virus care poate infecta atât femei, cât și bărbați și că vaccinul nu este destinat exclusiv fetelor.

În același timp, 28% dintre participanți nu știu că infecția cu HPV este cea mai răspândită infecție cu transmitere sexuală, deși 7 din 10 recunosc că majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome vizibile și că vaccinarea este cea mai eficientă înainte de debutul vieții sexuale.

Potrivit sondajului, informațiile privind accesul sunt relativ bine cunoscute: 9 din 10 tineri știu că vaccinarea anti-HPV este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani.

Cercetarea a fost derulată printr-un chestionar online, prin care Federația Tinerilor din Cluj (FTC) și comunitatea HPV Free City au urmărit analiza gradului de informare, a atitudinilor și a comportamentelor privind infecția cu HPV și vaccinarea anti-HPV.

