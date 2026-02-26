Donald Trump, invitat în România: ar putea participa la Summitul B9

Donald Trump ar putea ajunge în România în primăvara acestui an.

Președintele SUA va fi invitat să participe la summitul B9+, care va avea loc pe 13 mai, la București.

România se pregătește pentru Summitul B9+, care va avea loc pe 13 mai, la București.

Potrivit unor surse de la Cotroceni, președintele american Donald Trump este invitat la reuniune, alături de alți lideri importanți din spațiul euroatlantic, notează Antena3CNN.

Summitul B9+ reunește statele de pe flancul estic al NATO și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.

Trump sau Rubio

Sursele citate spun că există posibilitatea ca Donald Trump să nu participe personal la summit și să îl trimită în schimb pe secretarul de stat Marco Rubio.

De asemenea, la reuniune sunt așteptați președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Baza Aeriană Câmpia Turzii și baza de la Mihail Kogălniceanu ar putea avea un rol determinant în efortul de reconstrucție a Ucrainei, dar și în ceea ce privește garanțiile de securitate post-război.

B9 a fost creat în 2015, la inițiativa fostului președinte român Klaus Iohannis și a președintelui Poloniei Andrzej Duda, ca reacție la agresiunea Rusiei, după anexarea Crimeei și operațiunile din Donbas în 2014.

