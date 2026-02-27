Pas important în procesul de aderare la OCDE: România a primit cel de-al 21-lea aviz din cele 25 necesare

România a obținut joi un aviz favorabil pentru piețe financiare, respectiv al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare. Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este cel mai important proiect de țară după integrarea în NATO și Uniunea Europeană.

Un nou pas în procesul de aderare la OCDE: România a primit avizul formal pentru piețe financiare|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

România a primit Avizul Formal din partea Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în urma analizei gradului de conformitate a practicilor și politicilor naționale cu instrumentele juridice și standardele OCDE, aplicabile în domeniul piețelor financiare, informează Autoritatea de Supraveghere Financiară.

„Cel de al 21-lea aviz, din cele 25 necesare, marchează finalizarea cu succes a evaluării realizate de Comitetul Piețe Financiare, în contextul procesului de aderare a României la Organizație. Evaluarea a vizat aspecte esențiale privind piața de capital, piața asigurărilor și sistemul pensiilor private, precum și cadrul legislativ, instituțional și de supraveghere aferent acestor sectoare”, menționează ASF în comunicatul citat.

Procesul de evaluare a presupus un dialog tehnic aprofundat, desfășurat pe parcursul mai multor runde de discuții și consultări între autoritățile române și reprezentanții OCDE privind implementarea recomandărilor-cheie formulate de Comitetul Piețe Financiare, inclusiv referitoare la accelerarea implementării Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital și la consolidarea cadrului normativ și instituțional privind independența autorității de supraveghere a pieței.

„Progresele semnificative înregistrate în aplicarea Strategiei includ adoptarea unor măsuri legislative relevante pentru îmbunătățirea condițiilor de listare la tranzacționare, creșterea lichidității pieței de capital, stimularea dezvoltării pieței obligațiunilor, precum și simplificarea și eficientizarea procedurilor de autorizare aplicabile organismelor de plasament colectiv”, subliniază reprezentanții ASF.

Aderarea României la OCDE vizează modernizarea administrativă și economică a țării, consolidarea credibilității internaționale și a încrederii investitorilor, precum și accesul la bune practici și expertiză. Acest proces va duce la beneficii precum stabilitatea financiară sporită, dobânzi mai mici pentru împrumuturi și investiții străine mai atractive.

România vrea aderarea la OCDE până la finalul lui 2026.

OCDE reunește 38 de state, printre cele mai dezvoltate din lume din punct de vedere economic. Organizația s-a impus de-a lungul deceniilor drept un for economic strategic, al cărui obiect de activitate îl reprezintă colectarea, analizarea, diseminarea și urmărirea punerii în practică a celor mai bune politici publice în măsură să asigure creșterea economică, prosperitatea și dezvoltarea durabilă în rândul statelor membre și la nivel global.

