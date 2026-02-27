Restricții bugetare: Guvernul menține plafonul maxim al cheltuielilor pentru locuința de serviciu și deplasările prefecților la nivelul stabilit anul trecut: 18.000 de lei

Cheltuielile privind locuinţa de serviciu, precum și cheltuielile de cazare şi deplasare a prefecţilor şi subprefecţilor vor fi limitate.

„În anul 2026, pentru fiecare funcţie de prefect, respectiv de subprefect, plafonul maxim privind cheltuielile pentru locuinţa de serviciu, cheltuielile pentru cazare şi cheltuielile pentru deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituţia prefectului şi localitatea în care îşi au domiciliul prefectul şi subprefectul este de 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar”, se arată în proiectul ce va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința de vineri.

Plafonul maxim pentru anul 2026 a fost menținut la nivelul celui stabilit în anul 2025, potrivit normei de fundamentare a proiectului.

Sumele pentru decontarea cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cazarea și deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituţia prefectului şi localitatea în care îşi au domiciliul prefectul şi subprefectul se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne prin bugetele instituției prefectului.

Sursa: sgg.gov.ro

Pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare și deplasare a subprefecților, aferente anului 2026, respectiv a elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului, a fost analizată încadrarea în bugetul care urmează a fi aprobat Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2026, menționează sursa citată.

