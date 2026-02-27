Zi de meci pentru „U” Cluj! Fără Bergodi pe bancă, ardelenii pot bifa o performanță istorică după meciul cu Oțelul

Universitatea Cluj va da piept cu Oțelul Galați, pe teren propriu, în etapa cu numărul #29 din Superligă.

Cu o victorie, „U” Cluj este calificată matematic în play-off / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Cu o victorie în meciul care va începe vineri de la ora 20:00, clujenii vor ajunge la 51 de puncte și vor fi matematic calificați în play-off, alături de Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, celelalte trei formații sigure de acest obiectiv.

Dacă acest lucru se va întâmpla, va fi o premieră în istoria echipei: va fi pentru prima dată când Universitatea Cluj bifează două calificări în play-off la rând, după cea din sezonul trecut.

Statistica este de partea formației de pe Cluj Arena înaintea meciului direct. Oțelul Galați a învins-o pe Universitatea în deplasare o singură dată în ultimii 27 de ani, iar „șepcile roșii” vin după o serie impresionantă: șase victorii în opt meciuri disputate în toate competițiile în 2026.

„Șepcile roșii” nu se vor putea baza nici la acest meci pe Cristiano Bergodi. Italianul își ispășește suspendarea primită în urma incidentelor din derby-ul Clujului și va reveni pe bancă abia la primul meci de după încheierea sezonului regulat.

În lipsa sa, la conferința de presă premergătoare meciului a fost prezent Eugeniu Cebotaru, antrenorul secund al echipei.

„Ne așteaptă un meci foarte, foarte important, cu o încărcătură deosebită. Scopul nostru premergător acestui meci a fost să liniștim apele, fiindcă motivația este foarte mare. Presiunea există și ea, dar avem nevoie să ajungem la ora meciului foarte echilibrați.

Presiunea aceasta trebuie să o transformăm într-o energie pozitivă, în determinare, în concentrare, pentru a face o partidă bună pe toată durata meciului. Avem nevoie să luăm cele trei puncte!

Cred că avem un vestiar destul de matur, conștient de miza meciului și trebuie să fim echilibrați, calculați, să luăm deciziile cele mai bune în acest meci și să-l câștigăm”, a declarat antrenorul.

Meci diferit față de Cupă

Cele două echipe s-au întâlnit în această lună în Cupa României. „U” Cluj a câștigat duelul cu 2-0, însă Cebotaru spune că se așteaptă la un meci diferit în campionat.

„Oțelul este o echipă foarte bună, o echipă pe care am analizat-o, am jucat cu ei și în Cupă, nu de mult, dar evident, o să fie alta abordarea meciului acum, în campionat. O să fie și schimbări în componența lor, cred, mai mult de 4-5 jucători.

Oțelul este foarte bună în tranziție și trebuie să ne luăm măsuri. Am început să-i studiem, Mister face planul acestui meci, mai rămâne ca mâine la ora meciului să ajungem pregătiți din toate punctele de vedere.

Micile detalii o să facă diferența, așa că trebuie să fim atenți la toate aspectele acestea mici, de cartonașe, de agresivitate în exces. De aceea am spus că trebuie să ajungem la ora partidei foarte echilibrați, calculați și să nu facem greșeli simple.

Eugeniu Cebotaru, antrenorul secund al Universității Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj

Scopul staff-ului și a lui Mister a fost să nu atragem atenția, să-i ținem mai departe pe jucători de tot ce se vehiculează, fiindcă și băieții sunt conștienți că e un meci în care stă practic munca unui sezon.

E o finală, putem să o numim așa, într-adevăr este o finală, iar noi ne putem atinge obiectivul după acest meci. Băieții sunt conștienți că a juca în play-off aduce numai beneficii, în ceea ce privește stadioanele pe care vor evolua, cota lor și, în general, ca fotbalist, să joci în play-off e o diferență față de play-out.

Cred că lucrul acesta îi motivează pe fiecare foarte, foarte mult și e important ca fiecare la ora meciului să ajungă în varianta lui cea mai bună, ca să câștigăm acest meci.

Băieții au muncit foarte, foarte mult, s-au sacrificat pentru a ajunge în această poziție și avem încă un meci foarte important mâine pe care trebuie să-l pregătim și cu siguranță o să fie bine”, a declarat tehnicianul.

