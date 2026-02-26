Interzicerea păcănelelor în Cluj-Napoca: Sunteți de acord cu scoaterea sălilor de jocuri din oraș?

Monitorul de Cluj vrea să afle ce părere aveți despre scoaterea sălilor de jocuri din oraș. Ce decizie ar trebui să ia Primăria în privința sălilor de jocuri de noroc?

Clujenii sunt chemați să-și spună părerea despre scoaterea sălilor de jocuri din municipiul Cluj-Napoca în condițiile în care autoritățile locale vor putea decide dacă permit și în ce condiții funcționarea jocurilor de noroc.

Guvernul a modificat reglementările referitoare la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligației operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

Aceasta este una dintre măsurile pentru descentralizare și creșterea capacității administrative, cuprinse în OUG adoptată marți de Executiv pentru reforma administrației locale.

Consiliile locale vor stabili o taxă locală anuală, iar spațiile destinate jocurilor de noroc vor trebui autorizate în baza politicilor locale.

În condițiile în care Consiliul Local Cluj-Napoca va trebui să decidă, prin hotărâre, dacă pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca se pot desfășura activități de jocuri de noroc, Monitorul de Cluj vrea să afle ce părere aveți despre scoaterea sălilor de jocuri din oraș:

*Ce decizie trebuie trubuie să ia Primăria?

Recent, consilierul județean Bashar Molhem a lansat în dezbatere subiectul reducerii sau interzicerii sălilor de noroc în Cluj-Napoca.

„La Cluj avem săli de acest fel peste tot. Pentru unii e «divertisment», dar, în realitate, pentru mulți este începutul decăderii, al ruinării financiare și emoționale”, a notat consilierul județean Bashar Molhem într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Mai multe primării din țară și-au anunțat deja intenția de a interzice jocurile de noroc.

