PNL Cluj, reacție tranșantă cu privire la centura metropolitană: „Noi lucrăm cu legea pe masă. USR lucrează doar pentru imagine și cu mult amatorism”.

Liberalii clujeni demontează acuzațiile lansate de USR Cluj și arată că procedura de denunțare a contractului pentru centura metropolitană trebuie să respecte pașii legali: „USR își reconfirmă amatorismul administrativ și «ratează» legea din nou”, semnalează PNL Cluj.

Miercuri, municipalitatea clujeană anunța că în urma solicitărilor oficiale formulate în 13 și 23 februarie de liderul asociației (Dimex-2000) care a câștigat contractul pentru lucrările la centura metropolitană, denunțarea unilaterală a contractului rămâne în analiză, o decizie în acest sens urmând să fie luată în cel mai scurt timp.

Dincolo de asigurările oferite de Primărie, conform cărora centura metropolitană va fi realizată, cu respectarea cadrului legal, indiferent de modul în care va fi soluționată suspiciunea de fraudă, reprezentanții USR Cluj insistă asupra riscului imposibilității reluării licitației în cazul denunțării contractului.

„Centura Metropolitană se denunță LEGAL, nu după pofta inimii a celor de la USR”, a fost reacția liberalilor clujeni, care explică implicațiile legale ale acestui proces.

Liberalii clujeni denunță lipsa de înțelegere a cadrului legal a reprezentanților USR Cluj și invită la mai multă deschidere spre consultarea specialiștilor:

„Am luat act de noul - fără uimire- de exercițiu de imaginație juridică livrat de USR pe tema Centurii Metropolitane. Mult zgomot, multe concluzii dramatice și, din păcate, foarte foarte puțină înțelegere reală a cadrului legal. Poate ar fi fost bine să se consulte și cu specialiștii din partid.

Să lămurim ferm: Interdicția de 3 ani se aplică exclusiv în situația unei denunțări FĂRĂ MOTIVARE, în temei contractual (art. 66, respectiv 66.7).

Nu despre asta este vorba”, se arată în informarea publicată joi de PNL Cluj.

Temeiul analizat de administrația clujeană vizează denunțarea legală, ope legis, prevăzută de art. 223 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, care transpune art. 73 din Directiva 24/2014.

„Este o măsură MOTIVATĂ. Diferența nu este de nuanță. Este de drept elementar.

După ce nu a reușit să numere trei zile consecutive într-un calendar procedural, USR citește acum selectiv articole de lege și livrează lecții de drept administrativ. Din păcate, entuziasmul nu poate suplini lipsa de rigoare, iar interpretările superficiale nu țin loc de competență juridică”, adaugă liberalii clujeni în mesajul citat.

PNL Cluj face trimitere, astfel, la solicitarea recentă a partidelor USR+AUR+PSD de a convoca o ședință extraordinară de Consiliu Local cu privire la centura metropolitană, solicitare ce nu ținea cont de legislația în vigoare privind respectarea termenelor legale în cazul unei asemenea cereri.

„Centura Metropolitană nu este un teren de antrenament pentru comunicate improvizate pe genunchi. Este un proiect strategic, care cere analiză serioasă, nu sloganuri.

Noi lucrăm cu legea pe masă. USR lucrează doar pentru imagine și cu mult amatorism. Diferența se vede”, arată PNL Cluj în reacția oficială la postările online publicate de USR.

Până în prezent, administrația locală a Clujului nu a achitat nicio sumă de bani către ASOCIEREA DIMEX-2000 COMPANY (Leader), HYDROSTROY AD, INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI.

Denunțarea unilaterală a contractului, în analiză

Marți, 24 februarie, a fost termenul fixat inițial pentru denunțarea unilaterală a contractului centurii metropolitane de către Primărie.

Situația contractului pentru centură, după suspiciunile de fraudă invocate de firma bosniacă Integral, rămâne în analiza Primăriei Cluj-Napoca. Decizia vine în contextul solicitărilor scrise formulate de liderul Asociației Dimex-2000, care arată că, până la soluționarea juridică a situației de fapt, contractul pentru centura metropolitană rămâne valabil în baza principiului prezumției de nevinovăție.

„Primăria analizează toate documentele existente, inclusiv ultimul document primit de la firma DIMEX (în 23 februarie) și, în cel mai scurt timp posibil, va lua decizia legală pe care o va anunța public imediat”, informa, miercuri, Primăria Cluj-Napoca.

În 6 februarie, administrația locală a dat un ultimatum firmelor care au câștigat contractul de lucrări la centura metropolitană pentru clarificarea situației juridice apărute. Decizia vine în contextul conflictului juridic apărut între cei doi asociați câștigători ai licitației: Integral Inženjering susține că este parte a unei „fraude internaționale” și acuză furtul de identitate în cadrul procesului de licitație.

De altfel, firma din Bosnia apare în alte proceduri de achiziție pentru proiecte din România, fără să-și fi dat consimțământul. Dosarul a ajuns în atenția Direcției pentru Criminalitate Organizată și Gravă din Republica Srpska, precum și a DNA.

