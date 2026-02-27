Kurt Zouma a fost prezentat oficial la noua echipă după despărțirea de CFR Cluj!

Ajuns în România ca o adevărată lovitură, fundașul Kurt Zouma (31 de ani) nu a impresionat în tricoul CFR-ului.

Kurt Zouma a disputat doar patru meciuri pentru CFR / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Considerat o adevărată lovitură dată de conducerea clubului în momentul în care a fost transferat, francezul a bifat doar 4 apariții în tricoul CFR-ului, timp în care a strâns 197 de minute.

Câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2021 și dublu campion în Premier League, Zouma a ajuns în Gruia la începutul lunii septembrie, liber de contract după ce ultima oară evoluase pentru Al-Orobah, în Arabia Saudită.

Atât în ultima perioadă a carierei sale, cât și în timpul petrecut la Cluj, Zouma s-a confruntat cu mari probleme medicale la ambii genunchi, motiv pentru care nu a putut juca la adevărata sa valoare nici în mandatul lui Andrea Mandorlini, nici în cel al lui Daniel Pancu.

El s-a despărțit de ardeleni la începutul acestui an, iar mai bine de o lună și jumătate a rămas fără echipă. Deși s-a zvonit că ar putea ajunge la Celtic sau Valencia, se pare că destinația lui Zouma a fost în Emiratele Arabe Unite.

Kurt Zouma a ajuns la o înțelegere cu Al-Wasl, locul 5 în campionatul din Emirate, iar joi după-masa a fost prezentat pe paginile oficiale de social media ale echipei.

11 selecții pentru naționala Franței a bifat Zouma de-a lungul carierei sale

