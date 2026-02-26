Nou atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre: o dronă a intrat în spațiul național

Patru aeronave de luptă au fost ridicate de la sol, joi, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au semnalat prezența a două drone în apropierea graniței cu Ucraina, una dintre ele pătrunzând pentru scurt timp în spațiul aerian național.

O dronă a intrat în spațiul national în urma unui nou atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre| Foto: mapn.ro

Radarele MApN au semnalat, joi, prezența unei drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în urma unui nou atac aerian lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Nou atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre: o dronă a intrat în spațiul național

„Astfel, în jurul orei 16.25, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Fetești au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliție aeriană”, se arată în informarea publicată de MApN.

Populația din zona de nord a județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma notificării transmise de Statul Major al Forțelor Aeriene.

Potrivit ministerului, vehiculul aerian fără pilot nu a intrat în spațiul aerian al României, iar măsurile de alertă au încetat în jurul orei 17:30.



Ulterior, la ora 18:00, au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon - una aparținând Forțelor Aeriene Germane și una Forțelor Aeriene Spaniole - din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, după observarea unui nou vehicul aerian fără pilot care se îndrepta spre spațiul aerian național. Ministerul precizează că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un nou mesaj RO-Alert populației din nord-estul județului Tulcea.

„Aeronava fără pilot a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, părăsindu-l în jurul orei 18:30, la nord de Sulina”, transmite MApN.

Incidentul a fost înregistrat după ce miercuri seara o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: