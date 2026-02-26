Cinci decese din cauza gripei într-o săptămână: Clujul rămâne în TOP după numărul de infectări

Chiar dacă numărul cazurilor de gripă scade la nivel național, bilanțul deceselor a ajuns la 83 în ultima săptămână de raportare. Județul Cluj se menține în TOP după numărul de infectări.

Clujul, în TOP-ul național la infecțiile de gripă| Foto: Pixabay.com

Cinci persoane au murit săptămâna trecută în România din cauza gripei, a informat joi Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

De la începutul sezonului, au fost raportate 83 de decese cauzate de gripă.

Cinci decese din cauza gripei într-o săptămână: Clujul rămâne în TOP după numărul de infectări

„În săptămâna 16-22 februarie s-au înregistrat 87.831 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 9,4% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (96.927) și cu 36,6% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (138.516)”, a transmis INSP.

În aceeași perioadă s-au înregistrat 2.545 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 4.404 în săptămâna precedentă, cu 10.058 în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 3.757 - media ultimelor cinci sezoane.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de 41 județe, cele mai multe fiind în:

*municipiul București – 240

*județul Satu Mare – 240

*județul Cluj - 189.

De la începutul sezonului, în Cluj au fost raportate 11 decese cauzate de gripă|Sursa: INSP

De asemenea, au fost raportate 117 cazuri de gripă confirmată de laborator (21 cu virus gripal AH3, 7 cu virus gripal AH1 și 89 cu virus gripal A nesubtipat).



Până la data de 22 februarie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost înregistrate 1.306.267 de vaccinări antigripale (1.279.286 pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), dintre care 6.102 vaccinări antigripale au fost efectuate în farmaciile comunitare autorizate

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: