Marinela Marc (IȘJ Cluj): „Învățământul dual, răspunsul concret la nevoia de a forma tineri calificați integrați pe piața muncii”

Elevii și studenții sunt viitorii piloni ai dezvoltării economiei locale, iar rolul învățământului dual este unul determinant. „Succesul acestui sistem presupune o colaborare autentică între toți actorii implicați”, a spus Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, la conferința „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj”.

„Clujul are toate atuurile pentru a deveni un model național în ceea ce privește educația profesională relevantă și de calitate: o economie dinamică, o administrație locală activă și un sistem educațional performant, deschis spre modernizare, iar a investi în învățământul profesional dual înseamnă a construi punți între educație și economie, între tineri și viitor, între școală și realitate”, a arătat Marinela Marc (ISJ Cluj) în cadrul conferinței „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual”, desfășurată la FSPAC UBB.

Marinela Marc, inspector școlar general ISJ Cluj: „Învățământul dual - răspunsul concret la nevoia de a forma tineri calificați integrați pe piața muncii”|Foto: monitorulcj.ro

Astfel, cele trei forțe care pot modela cu adevărat viitorul comunității sunt reprezentate de mediul de afaceri, autoritățile locale și sistemul de învățământ superior, dar și preuniversitar, cu accent pe învățământul profesional dual.

După cum a arătat șefa ISJ Cluj, Marinela Marc, între cele 22 de licee cu promovabilitate 100% s-au regăsit și liceele tehnologice din Cluj-Napoca.

Astfel, nu mai discutăm doar de învățământ dual sau de învățământ profesional, ci abordarea vizează învățământul tehnologic-dual, prin colaborarea cu mediul de afaceri clujean. Mai mult, conform noii legi a Educației, mai nou putem vorbi și de învățământ superior dual.

„Angajatorii nu doresc o forță de muncă la nivel primar calificată. Prin dezvoltarea tehnologiei, multe companii au nevoie de forță de muncă supercalificată.

Județul Cluj și municipiul Cluj-Napoca pun accent pe forța de muncă calificată pe anumite domenii. Învățământul dual este răspunsul concret la nevoia reală de a forma tineri calificați integrați pe piața muncii, conectați la cerințele reale ale economiei”, a accentuat Marinela Marc, inspector școlar general ISJ Cluj.

Conferința „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual”, FSPAC UBB Cluj-Napoca, vineri, 3 octombrie 2025|Foto: monitorulcj.ro

În acest context, elevii și studenții sunt viitorii piloni ai dezvoltării economiei locale. Succesul unui asemnea demers poate fi asigurat printr-o colaborare eficientă între toți actorii implicați.

Astfel, mediul de afaceri este partener activ în procesul formării profesionale, oferind locuri de practică, consiliere, dar mai ales viziune asupra meseriilor viitorului.

Proiecte europene pentru susținerea stagiilor de practică ale elevilor

ISJ Cluj a demarat o serie de proiecte din fonduri europene destinate susținerii stagiilor de practică ale elevilor: astfel, județul a câștigat toate cele cinci proiecte ce puteau fi accesate prin apelul european.

„Sunt proiecte care își propun îmbunătățirea calității, a eficacității și a relevanței acestui sistem de formare și educație pentru integrarea la absolvire a elevilor pe piața muncii”, a adăugat Marinela Marc.

Unul din aceste proiecte este derulat împreună cu Colegiul Economic „Iulian Pop” pentru diverse specializări tehnice, în colaborare cu Tetarom. Un alt proiect este derulat cu Colegiul de Servicii în Turism Napoca, în parteneriat cu Univers T.

Aceste proiecte își propun îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+) prin asigurarea de sprijin financiar sub formă de grant nerambursabil în vederea implementării și parcurgerii de către elevii din învățământul profesional și tehnologic, inclusiv dual, a programelor de pregătire practică în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.

Conferința cu tema „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual” a fost organizată de Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv, două platforme consacrate în promovarea inițiativelor educaționale și a dezvoltării sustenabile în multiple sectoare, alături de parteneri: Tipografia Global Print, Distribuție Energie Electrică Romania, Monitorul de Cluj / monitorulcj.ro, Eurolife FFH Asigurări, Prezidențial Club ABC și Fundația „Pentru o Românie Modernă”.

