Studenții protestează în Cluj și alte centre universitare din țară: „Deciziile impuse în educație afectează parcursul universitar”

Ample acțiuni de protest sunt anunțate de organizațiile studențești la începutul anului universitar. Luni, studenții din Cluj și alte centre universitare din țară își vor face auzită vocea într-o acțiune de protest menită să semnaleze efectul nociv al schimbărilor din educație.

Proteste la început de an universitar|Foto: monitorulcj.ro

Proteste la început de an universitar.

După ce anul școlar a început cu proteste de stradă în București și alte orașe din țară, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunța continuarea manifestațiilor și organizarea de marșuri studențești și proteste odată cu începutul anului universitar, dacă măsurile nu vor fi retrase.

„Anul universitar nu va începe așa. Educația trebuie să fie considerată o investiție”, au transmis studenții.

Studenții protestează în Cluj și alte centre universitare din țară: „Deciziile impuse în educație afectează parcursul universitar”

Universitățile deschid luni anul de studii 2025 - 2026, ceremonii inaugurale fiind organizate în mai multe instituții de învățământ superior din întreaga țară.

În acest context, asociațiile studențești anunță proteste în toată țara împotriva măsurilor de austeritate impuse de către Guvernul României în ultimul an prin O.U.G. 156/2024 și Legea nr. 141/2025.

Protestele vor avea loc după cum urmează:

București - ora 16:00, Piața Victoriei

Cluj-Napoca - ora 11:30-13:00, în fața Prefecturii

Iași - ora 13:00, în Piața Unirii

Galați - ora 18:00, în fața Prefecturii

Suceava - ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava

Alba Iulia - ora 13:30, Piața Cetății

Sibiu - ora 16:00, Piața Mare

Baia Mare - ora 10:00, în fața Centrului Universitar Nord

Timișoara - Autoritățile locale au respins cererile inițiale.

Începerea anului universitar este marcată de proteste studențești, care se desfășoară cu scopul de a face cunoscute inechitățile impuse în educație prin măsurile guvernanților din ultimul an.

„Studenții se mobilizează pentru a accentua necesitatea de a se reveni la deciziile din ultimul an care le afectează parcursul universitar, precum limitarea facilităților la transportul feroviar, reducerea substanțială a fondului de burse, limitarea perioadei acordării burselor doar pe perioada activității didactice și eliminarea dreptului studenților de la taxă de a putea beneficia de acest sprijin”, transmite ANOSR într-o informare remisă monitorulcj.ro

Astfel, luni, 29 septembrie, studenții din România dau startul unei serii de proteste, exprimându-și nemulțumirea în stradă împotriva unor măsuri impuse fără consultarea lor ce vor avea „efecte negative” în întregul sistem de învățământ, arată sursa citată.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: