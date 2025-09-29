Deschiderea noului an universitar 2025-2026. Mesajul rectorului UBB: „Continuăm consolidarea direcțiilor strategice de dezvoltare pentru o educație de calitate”.

La deschiderea noului an universitar, rectorul interimar al UBB, Adrian Petrușel, a transmis un mesaj de încurajare pentru studenți și a arătat că Universitatea Babeș-Bolyai va continua să investească în direcțiile strategice de dezvoltare pentru a susține educația și cercetarea.

La debutul anului universitar 2025-2026, rectorul UBB, profesorul Adrian Petrușel, a transmis un mesaj prin care a semnalat că Universitatea Babeș-Bolyai va continua să investească în educație și cercetare, dar și în dezvoltarea parteneriatelor internaționale.

Potrivit structurii anului universitar 2025-2026, pregătirea anului universitar s-a desfășurat în perioada 25 – 26 septembrie, iar studenții încep cursurile de luni, 29 septembrie.

Deschiderea noului an universitar 2025-2026. Mesajul rectorului UBB: „Continuăm consolidarea direcțiilor strategice de dezvoltare pentru o educație de calitate”.

„În mod special, le urez bun venit studenților din anul I. Pășiți într-un spațiu academic care vă va provoca să gândiți liber, să vă depășiți limitele și să vă construiți un drum propriu, bazat pe valori solide și pe o educație echitabilă și de performanță. Vă încurajez să fiți curioși, implicați și perseverenți. Universitatea este locul unde întrebările sunt la fel de importante ca răspunsurile”, a fost mesajul transmis de rectorul interimar al Universității Babeș-Bolyai, profesorul Adrian Petrușel, pentru studenți la deschiderea noului an universitar.

Astfel, în ciuda vremurilor dificile pe care societatea românească le traversează, Universitatea Babeș-Bolyai își propune, și în acest nou an academic, să consolideze direcțiile strategice, arată rectorul UBB în mesajul său.

UBB va continua să investească pentru a susține educația de calitate bazată pe cercetare și inovare, cercetare științifică și inovație de excelență, internaționalizarea programelor de studiu, multiculturalitate, pluriconfesionalitate, incluziune, sustenabilitate și implicare civică.

„Vom continua să investim în infrastructură, în resursa umană și în parteneriate cu societatea, atât pe componenta socio-economică, cât și pe cea culturală, care să ne aducă mai aproape de universitățile de elită din lume.

Dragi membri ai comunității UBB, vă invit să privim acest an cu încredere și cu speranță. Să fim curajoși în gândire, generoși în colaborare și riguroși în acțiune. Împreună, putem transforma provocările în oportunități și idealurile în realitate”, a declarat profesorul Adrian Petrușel, rectorul interimar al Universității Babeș-Bolyai.

Conform structurii anului universitar aprobate de UBB, cursurile încep luni, 29 septembrie și se vor desfășura până la data de 21 decembrie 2025, urmând ca în perioada 22 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 să se desfășoare vacanța de iarnă.

Activitatea didactică va începe la 5 ianuarie 2026, iar al doilea semestru al anului universitar va debuta în 23 februarie 2026 până în 8 iunie 2026 când va începe perioada de examene.

