Studenții se alătură protestului profesorilor: „Anul școlar și cel universitar nu pot începe așa”.

Asociațiile de studenți anunță că se vor alătura protestului din învățământ susținut de sindicaliștii din Educație în prima zi a anului școlar.

Prima zi a anul școlar 2025-2026 va începe cu o acțiune de boicot a cadrelor didactice. Mii de membri ai sindicatelor din învățământ vor protesta luni, 8 septembrie în București.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se alătură revoltei federațiilor sindicatelor profesorale în contextul în care „împărtășește același sentiment de nemulțumire față de măsurile de austeritate impuse în educație”, se arată în informarea remisă monitorulcj.ro de ANOSR.

„Ne vom alătura protestului din data de 08.09.2025, în fața sediului Guvernului României de la ora 9:00 și ulterior marșului până la Palatul Cotroceni”, anunță asociațiile de studenți, care lansează un apel către toți studenții să participe la această inițiativă.

Care sunt nemulțumirile studenților?

Studenții cer revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni), precum și reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat.

De asemenea, tinerii solicită diversificarea de către universități a formelor de sprijin pentru studenți, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituționale;

Creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, precum și abrogarea prevederilor care limitează dreptul studenților de a beneficia de facilitățile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele sunt alte câteva solicitări susținute de studenți.

De asemenea, ANOSR se aliniază solicitărilor federațiilor sindicale din educație și elevilor, reiterând nevoia stringentă de a ține cont de cerințele celor afectați direct de aceste măsuri.

„În acest context, considerăm absolut necesar un răspuns ferm din partea decidenților responsabili, prin care să arate că tratează educația ca pe o investiție în viitorul țării, nu ca pe o «povară» a statului”, se arată în documentul citat.

Sindicatele din Educație vor boicota, pe 8 septembrie, începutul de an școlar și vor picheta sediul Executivului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni.

Potrivit sindicaliștilor, măsurile de „eficientizare” aplicate în domeniul învățământului prin Legea nr. 141/2025 vor avea „un cost mult mai mare” pe termen mediu și lung, afectând direct calitatea educației, statutul profesional și social al angajaților din învățământ, precum și viitorul beneficiarilor primari.

