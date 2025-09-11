Protest anemic al elevilor și studenților din Cluj împotriva austerității din Educație

Câțiva zeci de tineri, elevi și studenți, au protestat, joi, în Piața Unirii din Cluj-Napoca împotriva măsurilor de austeritate aplicate de Guvernul Bolojan în învățământ. Mesajele afișate de tineri au avut un impact puternic, în contextul unui protest modest.

Protest anemic al elevilor și studenților din Cluj împotriva austerității din Educație|Foto: monitorulcj.ro

Studenții au anunțat recent că rămân solidari cu profesorii și se alătură protestului programat joi în Cluj-Napoca.

Deși inițial se anunța o prezență de circa 2.000 de elevi, studenți și profesori, în Piața Unirii din Cluj-Napoca au fost prezenți câțiva zeci de tineri, elevi și studenți.

Protest modest împotriva austerității din Educație în Piața Unirii

Zeci de tineri, elevi și studenți au protestat, joi, în centrul Clujului.

Protestul studenților, elevilor și profesorilor împotriva austerității în Educație, Piața Unirii din Cluj-Napoca, 11 septembrie 2025|Foto: monitorușcj.ro

Tinerii au scandat mesaje împotriva măsurilor de austeritate și au cerut eliminarea tăierilor de burse pentru studenți.

„Suntem alături de profesori!”, „Educație, nu războaie! Educație, nu militarizare!”, „Guvernul sacrifică profesorii! Rușine!”, „4 la purtare pentru guvernare” – sunt câteva dintre mesajele afișate de elevi și studenți.

Zeci de tineri s-au adunat în centrul Clujului pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan Educației|Foto: monitorușcj.ro

Tinerii au manifestat în Piața Unirii fără a pleca în marș.

Mesaj comun pentru susținerea învățământului

„Ansamblul de măsuri instituite prin Legea nr. 141/2025 accentuează vulnerabilitățile din sistemul de învățământ, determinând dezechilibre care diminuează calitatea procesului educațional și afectează direct accesibilitatea și echitatea. În acest context, solidaritatea noastră este un act de responsabilitate civică și academică, având ca scop reafi rmarea educației ca pilon de bază al societății”, a transmis Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) în urma protestului desfășurat joi în centrul Clujului.

Foto: monitorulcj.ro

„Măsurile de austeritate impuse afectează în mod direct accesul la studii superioare al persoanelor aflate în situații socio-economice dificile. În contextul în care mai puțin de 23% dintre tinerii cu vârste între 24 și 35 de ani finalizează studii superioare, iar rata abandonului universitar depășește 40%, diminuarea drastică a fondului de burse și protecție socială nu este justificată. Calculele realizate în cadrul analizei «Bursele studenților – «povara» statului de 10 ani», arată că aproximativ 44.000 de studenți nu vor mai beneficia de burse, ceea ce va crește numărul de studenți care se vor afla în imposibilitatea de a-și susține financiar parcursul educațional.

ANOSR a ieșit astăzi din nou în stradă pentru a condamna măsurile nejustificate care limitează accesul echitabil la învățământ și pentru a solicita solicita ferm îndepărtarea în cel mai scurt timp a acestora”, a transmis asociația studenților.

Anul universitar poate începe cu proteste de stradă

Organizațiile studențești anunță că vor continua protestele.

Astfel, după ce anul școlar a început cu proteste în stradă în București și alte orașe din țară, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat continuarea manifestațiilor și organizarea de marșuri studențești și proteste odată cu începutul anului universitar, dacă măsurile nu vor fi retrase.

„Anul universitar nu va începe așa. Educația trebuie să fie considerată o investiție”, au transmis studenții.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: