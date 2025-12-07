Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis. Când va lăsa racheta?

Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din circuitul profesionist de tenis feminin.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunțat că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în circuitul profesionist (WTA), într-o postare făcută sâmbătă, 6 decembrie 2025, pe contul său de Instagram.

„Iubesc tenisul. Iubesc disciplina, rutina, munca dificilă. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar, ca totul în viață, are un sfârșit. Anul viitor va fi al 20-lea pentru mine în circuit ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să joc atât de mult timp, dar ultimii ani au fost cei mai fericiți pentru mine pe teren și m-au împins să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, a transmis Cîrstea.



„Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui «adio». Deocamdată nu este la revedere, ci «ne mai vedem». Încă mai am multe lucruri de îmbunătățit, am obiective și ambiții, așa că sper să realizez unele dintre ele anul viitor și să închei această carieră minunată într-o notă înaltă și în termenii mei”, a mai spus jucătoarea română.

„Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a dat și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de patru ani, care a ținut racheta pentru prima oară, să își trăiască visul. Un vis frumos, în care toate sacrificiile au meritat din plin. Aștept cu nerăbdare să mă văd din nou cu fanii mei, cu prietenii și cei apropiați lângă teren și pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulțumesc Tenis, își vor fi îndatorată pentru totdeauna. Ne vedem în 2026 și vă mulțumesc tuturor pentru susținerea necondiționată”, a concluzionat Cîrstea.

Cîrstea (35 ani) a încheiat sezonul pe locul 43 în clasamentul WTA ȘI a obținut în 2025 un titlu WTA 250 la Cleveland, al treilea din palmaresul său.

