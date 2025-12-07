Președintele Nicușor Dan, după ce a votat la alegerile din Capitală: „Am votat pentru o Românie în Occident”

Președintele României, Nicușor Dan a votat, duminică, 7 decembrie 2025, la alegerile pentru primar general în București.

Președintele Nicușor Dan a declarat că a votat, duminică, 7 decembrie 2025, pentru o Românie occidentală și pentru o persoană care să nu fie coruptă.

El a venit la vot însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, dar aceasta nu a votat.

Președintele Nicușor Dan: „Am votat pentru o Românie în Occident”

„E important ca primarul care va fi ales să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le ia. Eu, personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o Românie în Occident. E un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp, cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și în special de zona de mafie imobiliară care este extrem, extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a apreciat că aceste alegeri parțiale sunt „simbolice, dau o direcție pe politica națională, dar nu mai mult de atât”.

„Avem niște partide, avem niște candidați la nivel local de București, dar Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta”, a completat el.

Fost primar al Capitalei, președintele a glumit: „Demult n-am mai votat pentru altcineva în afară de mine”.

Nicușor Dan s-a referit și la prioritățile pe care le vede pentru București.

„Nu întâmplător am organizat în urmă cu un an un referendum. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu un an și jumătate, după alegerile locale, am spus că e obligatoriu să facem acest referendum pe două probleme esențiale: una, pe bani, pentru că din această împărțire nefericită a bugetului între Primăria Capitalei și sectoare avem un deficit de infrastructură”, a spus el.

Astfel, a susținut nevoia de finanțare a marilor proiecte de infrastructură, dar și concentrarea deciziei de urbanism la Primăria Capitalei.

Președintele a subliniat că alegătorii trebuie să aibă încredere în votul lor, pentru că suntem o democrație. „În democrație, momentul votului este cel în care cetățenii se exprimă”, a precizat el.

Președintele României vrea două tururi la alegerile locale

În acest context, Nicușor Dan a reiterat că susține votul în două tururi la scrutinurile locale.

„Eu sunt dintotdeauna un susținător al votului în două tururi și pentru asta trebuie să existe la nivelul Parlamentului o majoritate”, a adăugat el.

Zece reprezentanți ai unor partide politice și șapte independenți, unul susținut de o alianță, au intrat în competiția pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din 7 decembrie.

Fotoliul de la Primăria Generală a fost lăsat liber de Nicușor Dan după ce a câștigat mandatul de președinte al țării, în luna mai, interimatul fiind asigurat de liberalul Stelian Bujduveanu.

Cei 17 candidați înscriși în cursa electorală cer votul bucureștenilor pentru un mandat care se va încheia în anul 2028, potrivit Agerpres.ro.

Un deputat, doi primari de sector, un fost ministru, un fost europarlamentar, un jurnalist și un actor se află printre cei care vor să conducă Primăria Municipiului București.

Inițial, în competiția electorală au intrat 18 candidați, însă pe 21 noiembrie, înainte de rămânerea definitivă a candidaturilor (23 noiembrie), influencerul Virgil-Alexandru Zidaru (Makaveli), care candida independent, s-a retras din cursă și și-a anunțat susținerea pentru Anca Alexandrescu, candidat independent propus de Alianța electorală „Dreptate pentru București”, formată din AUR și PNȚCD.

La începutul acestei săptămâni, un alt candidat independent - Vlad Gheorghe, fost europarlamentar - și-a anunțat susținerea pentru Ciprian Ciucu, îndemnându-și alegătorii să pună ștampila pe candidatul PNL.

Și Eugen Teodorovici, intrat în cursa electorală ca independent, și-a anunțat în această săptămână susținerea pentru un alt candidat - Daniel Băluță (PSD).

Candidaturile, însă, puteau fi retrase până pe 23 noiembrie, potrivit prevederilor legale

Astfel, bucureștenii trebuie, pe 7 decembrie, să pună ștampila pe unul dintre competitorii care au intrat în „bătălia” pentru Capitală.

Ordinea pe buletinul de vot este:

Poziția 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România; deputat, inginer IT

Poziția 2 - Daniel Băluță - Partidul Social Democrat; primar al Sectorului 4, de profesie medic

Poziția 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri; actor

Poziția 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal; primar al Sectorului 6, licențiat în Științe politice

Poziția 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate; politician, licențiat în Filosofie

Poziția 6 - Liviu-Gheorghe Floarea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache; antreprenor

Poziția 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare; antreprenor

Poziția 8 - Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit; avocat

Poziția 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român; jurist

Poziția 10 - Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune; antreprenor

Poziția 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - Alianța electorală „Dreptate pentru București”; jurnalist

Poziția 12 - Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent; inginer electronist

Poziția 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent; economist, fost ministru al Finanțelor

Poziția 14 - Gheorghe Nețoiu - candidat independent; antreprenor, fost acționar la Clubul de Fotbal Dinamo

Poziția 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent; fost europarlamentar, lider al partidului DREPT, jurist

Poziția 16 - Angela Negrotă - candidat independent; jurist, antreprenor

Poziția 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent; medic, a candidat și în iunie 2024 la PMB

Inițial, la Biroul Electoral Municipal și-au depus dosarele de înscriere 21 de candidați, dar BEM a respins trei. Este vorba de Stan Dumitrică, Maria Marcu și consilierul general Dan Cristian Popescu, toți anunțându-și candidatura independentă. Dacă primii doi au avut dosarele incomplete și nu au existat liste de susținători, în cazul lui Dan Cristian Popescu aceste condiții au fost îndeplinite. Însă BEM i-a respins înscrierea având în vedere că acesta ''a depus o propunere de candidatură independentă pentru funcția de primar general al municipiului București, deși deține calitatea de membru al Partidului Social Democrat, având totodată funcția de consilier general al Consiliului General al Municipiului București din partea PSD''.



La alegerile din iunie anul trecut de la Primăria Capitalei au intrat în competiția electorală nouă candidați:

Gabriela Firea (Partidul Social Democrat)

Sebastian Burduja (Partidul Național Liberal)

Mihai Adrian Enache (Alianța pentru Unirea Românilor)

Dorin Iacob (Alternativa Dreaptă)

Diana Iovanovici Șoșoacă (Partidul S.O.S. România)

Cristian Victor Popescu Piedone (Partidul Umanist Social Liberal)

Alexandru Pânișoară (Partidul Ecologist Român)

Nicușor Dan (independent)

Filip Constantin Titian (independent)

Alegerile au fost câștigate de Nicușor Dan, care obținea un nou mandat de primar general al Bucureștiului.



În mai 2025 acesta a candidat pentru Cotroceni și a devenit președintele României.

