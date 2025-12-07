25 de ani de învățământ medical în limba franceză la UMF Cluj. Prefectul Maria Forna: „Este un parcurs care onorează Clujul”.

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a aniversat 25 de ani de învățământ medical și farmaceutic în limba franceză.

Anca Buzoianu, rector UMF Cluj (stânga) și Maria Forna, prefectul județului Cluj (dreapta) | Foto: Facebook, Instituția Prefectului - Județul Cluj

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a participat la Simpozionul aniversar „25 de ani de învățământ medical și farmaceutic în limba franceză la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, un eveniment cu valoare simbolică și academică deosebită, care marchează un sfert de secol de excelență universitară și de formare medicală în limba franceză.

„Este o deosebită onoare să fiu alături de dumneavoastră, într-un moment cu adevărat emblematic pentru comunitatea academică și medicală din Cluj-Napoca.

Celebrarea a 25 de ani de învățământ medical și farmaceutic în limba franceză la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca nu este doar o bornă de timp, este o recunoaștere a unei reușite strategice, vizionare, care a așezat universitatea printre instituțiile europene de referință în formarea medicală multilingvă și multiculturală. Prin curajul de a crea un program complet în limba franceză, universitatea a înțeles că viitorul educației medicale este internațional, colaborativ și interdisciplinar.

Astăzi, UMF «Iuliu Hațieganu» este un nume bine-cunoscut nu doar în România, ci în mediile academice și medicale din întreaga lume. În cadrul parteneriatelor cu universitățile francofone de prestigiu, prin participarea la rețelele universitare europene și prin proiecte comune de cercetare, UMF Cluj a devenit un pol de excelență ce conectează Europa Centrală cu spațiul francofon global. Studenții formați în cadrul programului în limba franceză provin din zeci de țări, nu doar din Europa, ci și din Africa, America și Asia. Această diversitate transformă universitatea într-un spațiu cosmopolit, unde schimbul de idei, experiențe și perspective devine o sursă permanentă de inovație. UMF Cluj contribuie astfel la o mobilitate academică de amploare, consolidând prestigiul educației medicale românești în context internațional. Mai mult decât atât, mulți dintre absolvenții acestui program activează astăzi în spitale universitare renumite din Franța, Belgia, Elveția, Canada și din alte sisteme medicale occidentale. Prin excelența lor profesională, ei devin cei mai buni ambasadori ai Clujului și ai României.

Pentru județul Cluj, UMF reprezintă un pilon de stabilitate, dezvoltare și prestigiu. Prezența unei universități medicale cu o deschidere internațională atât de amplă contribuie direct la consolidarea Clujului ca hub academic european, la atragerea de investiții, la dezvoltarea infrastructurii medicale și la stimularea inovației în domenii precum biotehnologia, digitalizarea sănătății sau medicina personalizată. UMF nu doar formează profesioniști, ci modelează comunități. În jurul ei s-a dezvoltat un ecosistem modern, dinamic, care include centre de cercetare, start-up-uri medicale, spitale universitare și colaborări cu instituții europene. În acest sens, UMF nu este doar o universitate, este un adevărat catalizator al dezvoltării naționale. Rolul UMF în Europa este construit pe valori esențiale: rigoare, profesionalism, integritate, deschidere și respect pentru diversitate. Programul în limba franceză este o expresie a acestor valori: el promovează nu doar competențele medicale, ci și dialogul intercultural, empatia și colaborarea internațională, toate esențiale într-o lume medicală tot mai interconectată.

Stimați profesori,

dumneavoastră sunteți arhitecții acestei istorii de succes. Prin curiozitate științifică, prin standardele înalte pe care le mențineți și prin dăruirea investită în fiecare student, reușiți să puneți Clujul pe harta marilor centre de formare medicală ale lumii.

Dragi studenți și absolvenți,

sunteți parte dintr-o comunitate globală și aveți privilegiul de a continua tradiția unui program unic în România. Vă încurajez să valorificați oportunitățile create de această universitate și să rămâneți, indiferent unde veți profesa, ambasadori ai valorilor UMF.

În încheiere, doresc să o felicit pe doamna rector Anca Buzoianu, cadrele didactice, studenții și toți partenerii instituționali pentru acești 25 de ani de excelență. Este un parcurs care onorează Clujul, onorează România și demonstrează că atunci când există viziune, profesionalism și deschidere internațională, rezultatele nu pot fi decât remarcabile.

La mulți ani programului francofon al UMF «Iuliu Hațieganu» și mult succes pentru următoarele decenii, pe care sunt convinsă că le veți construi cu aceeași pasiune și aceeași forță inovatoare!”, a spus Maria Forna.

Cu această ocazie, Maria Forna a înmânat doamnei rector Anca Buzoianu cea mai înaltă distincție care poate fi acordată de Instituția Prefectului - Județul Cluj, distincția „Onoare pentru Cluj”, în semn de înaltă prețuire pentru excelența academică și medicală, pentru formarea elitelor și devotamentul pentru sănătatea publică.

Prin tradiție și inovație, UMF Cluj aduce o contribuție inestimabilă la prestigiul internațional al Clujului și al României și onorează comunitatea.

